Україна та союзники завершили зустріч у Лондоні. Домовилися про подальші консультації

Зустріч у Лондоні стала продовженням зустрічі, яка відбулася в Парижі раніше. Участь взяли представники Британії, Франції та Німеччини

Фото: Офіс президента

Українська делегація у Лондоні провела зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини та Франції, йдеться у пресрелізі Офісу президента. Сторони домовились про подальші регулярні консультації для досягнення справедливого миру.

З боку України в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

З боку країн-учасниць "коаліції охочих" – радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн і радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

Зустріч у Лондоні стала продовженням зустрічі, яка відбулася в Парижі раніше.

"Сторони наголосили на своїй відданості мирним зусиллям президента США Дональда Трампа, щоб якомога швидше завершити війну та досягти справедливого та стійкого миру. Учасники зустрічі в Лондоні домовилися продовжити діалог і регулярні контакти для досягнення головної мети – стійкого миру для України", – йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі у Лондоні (Фото: Андрій Єрмак/Telegram)

21 квітня 2025 року президент Зеленський анонсував переговори у Лондоні за участю України, США, Франції та Британії.

22 квітня стало відомо, що держсекретаря США Рубіо на них не буде. Речниця Держдепу заявила, що є "логістична проблема у графіку". Від США буде присутній спецпредставник по Україні генерал Кіт Келлог.

23 квітня українські високопосадовці прибули до Лондона на переговори із представниками Європи та США.