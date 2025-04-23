США стали краще розуміти позицію Росії щодо завершення війни – Рубіо
Сполучені Штати мають краще розуміння позиції Росії щодо завершення війни проти України, заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю The Free Press. Також Вашингтон не вірить, що цю війну можна завершити військовим шляхом.
"Це жахлива війна, яка має завершитися. Але ми мусимо бути відвертими: не має військового вирішення для цієї війни. Росія не збирається повністю розгромити й захопити усю Україну, так само як і Україна не збирається відтісняти росіян назад до кордонів 2014 року", – сказав він.
За словами Рубіо, найголовніше для США зараз – зрозуміти, якою реально є позиція Росії щодо завершення війни проти України.
"Зараз ми маємо краще уявлення про це, оскільки ми почали говорити з ними після того, як понад три роки не говорили зовсім. Так само ми маємо зрозуміти, якою є позиція України та чи далека вона від російської", – сказав американський чиновник.
Рубіо наголосив, що це не американська війна – Вашингтон тільки намагається допомогти її завершити.
"Але у кінцевому підсумку все залежить від Росії та України. Вони мають визначитися, чи готові зближатися один з одним заради миру", – підсумував він.
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