Європейці озвучили США свої "червоні лінії" щодо мирної угоди між Україною та Росією — Барро
Представники європейських країн повідомили США, які аспекти потенційної мирної угоди між Україною та Росією для них є неприйнятними перед новим раундом переговорів, що відбудеться 23 квітня. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Reuters.
Барро зазначив, що головне для Європи — захист французьких інтересів і європейської безпеки.
"Єдина мета, яка нас турбує, — це захист французьких інтересів і європейської безпеки. Саме тому, коли США вирішили зайняти позицію посередника, ми змусимо їх почути, якими є наші "червоні лінії"", – сказав французький дипломат.
Відповідаючи на питання, чи вірить він, що мирна угода може бути досягнута цього тижня, Барро зазначив, що це залежить від дій російського диктатора Володимира Путіна.
- 17 квітня 2025 року у Парижі відбулась перша зустріч української делегації з партнерами з "коаліції охочих" щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України.
- Згодом стало відомо про зустріч президента Франції Макрона зі спецпосланцем Трампа з питань Близького Сходу Віткоффом та держсекретарем США Рубіо: посадовці обговорили питання мирних перемовин для закінчення війни РФ проти України.
- За підсумками зустрічі у Парижі делегації України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру.