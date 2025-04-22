Європейці озвучили США свої "червоні лінії" щодо мирної угоди між Україною та Росією — Барро

Глава МЗС Франції зазначив, що головне для Європи — захист французьких інтересів і європейської безпеки

Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

Представники європейських країн повідомили США, які аспекти потенційної мирної угоди між Україною та Росією для них є неприйнятними перед новим раундом переговорів, що відбудеться 23 квітня. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Reuters.

Барро зазначив, що головне для Європи — захист французьких інтересів і європейської безпеки.

"Єдина мета, яка нас турбує, — це захист французьких інтересів і європейської безпеки. Саме тому, коли США вирішили зайняти позицію посередника, ми змусимо їх почути, якими є наші "червоні лінії"", – сказав французький дипломат.

Відповідаючи на питання, чи вірить він, що мирна угода може бути досягнута цього тижня, Барро зазначив, що це залежить від дій російського диктатора Володимира Путіна.