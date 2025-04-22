У МЗС Франції назвали "Великоднє перемир’я", оголошене Путіним, маркетинговою операцією

Жан-Ноель Барро вважає, що оголошення перемир'я було лише для видимості

Жан-Ноель Барро (Фото: Julien De Rosa/EPA)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що так зване "Великоднє перемир'я", оголошене російським диктатором Володимиром Путіним, було маркетинговою операцією, щоб завоювати довіру президента США Дональда Трампа. Таку думку очільник французької дипломатії висловив в ефірі FranceInfo, передає газета Politico.

Барро сказав, що тимчасове "перемир'я", яке Путін оголосив у суботу, і в порушенні якого Київ негайно і неодноразово звинувачував Москву, було лише для видимості.

"Великоднє перемир'я, про яке він [Путін] оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією, операцією чарівності, спрямованої на те, щоб не дати президенту Трампу виявити нетерпіння та гнів", – наголосив глава МЗС Франції.

Оскільки зусилля Трампа щодо досягнення миру між Росією та Україною зайшли в глухий кут, президент США дедалі більше розчаровувався, доходячи до заяв, що "розлючений" на Путіна, одночасно критикуючи президента Володимира Зеленського.