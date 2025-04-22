У МЗС Франції назвали "Великоднє перемир’я", оголошене Путіним, маркетинговою операцією
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що так зване "Великоднє перемир'я", оголошене російським диктатором Володимиром Путіним, було маркетинговою операцією, щоб завоювати довіру президента США Дональда Трампа. Таку думку очільник французької дипломатії висловив в ефірі FranceInfo, передає газета Politico.
Барро сказав, що тимчасове "перемир'я", яке Путін оголосив у суботу, і в порушенні якого Київ негайно і неодноразово звинувачував Москву, було лише для видимості.
"Великоднє перемир'я, про яке він [Путін] оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією, операцією чарівності, спрямованої на те, щоб не дати президенту Трампу виявити нетерпіння та гнів", – наголосив глава МЗС Франції.
Оскільки зусилля Трампа щодо досягнення миру між Росією та Україною зайшли в глухий кут, президент США дедалі більше розчаровувався, доходячи до заяв, що "розлючений" на Путіна, одночасно критикуючи президента Володимира Зеленського.
- 19 квітня 2025 року Путін оголосив "Великоднє перемир'я" на 30 годин.
- Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.
- Після запровадження "Великоднього перемир'я" Росія і далі атакувала, але боїв поменшало. По всій Україні у цей час не було повітряних тривог.
- Водночас війська РФ інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, аби звинуватити Україну у порушенні перемир'я.