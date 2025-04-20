"Великоднє перемир'я". Росіяни інсценували удари по Донецьку, щоб звинуватити Україну – ЦПД
Загарбники інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, аби звинуватити Україну у порушенні так званого "Великоднього перемир'я". Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.
"Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "Великоднього перемир’я", – йдеться у повідомленні.
За словами ЦПД, росіяни роблять такі "вкиди" для того, щоб звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити диктатору Володимиру Путіну образ "миротворця".
Впродовж дня окупанти традиційно заявляють про нібито порушення Україною "Великоднього перемир'я", зокрема стверджують про обстріл окупованого Донецька українськими силами.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський повідомив, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.
- Згодом голова держави повідомив, що з 10:00 російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і застосування FPV-дронів проти України, Сили оборони діють дзеркально.
- У Донецькій області російські окупаційні війська атакували FPV-дронами евакуаційне авто з цивільними гуманітарної місії "Проліска".