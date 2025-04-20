"Великоднє перемир'я". Росіяни інсценували удари по Донецьку, щоб звинуватити Україну – ЦПД
Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Загарбники інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, аби звинуватити Україну у порушенні так званого "Великоднього перемир'я". Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

"Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "Великоднього перемир’я", – йдеться у повідомленні.

За словами ЦПД, росіяни роблять такі "вкиди" для того, щоб звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити диктатору Володимиру Путіну образ "миротворця".

Впродовж дня окупанти традиційно заявляють про нібито порушення Україною "Великоднього перемир'я", зокрема стверджують про обстріл окупованого Донецька українськими силами.

Скриншот: Центр протидії дезінформації
Скриншот: Центр протидії дезінформації
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