"Великоднє перемир'я". Росіяни інсценували удари по Донецьку, щоб звинуватити Україну – ЦПД

Окупанти роблять такі "вкиди" для того, щоб звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити Путіну образ "миротворця"

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Загарбники інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, аби звинуватити Україну у порушенні так званого "Великоднього перемир'я". Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

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"Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "Великоднього перемир’я", – йдеться у повідомленні.

За словами ЦПД, росіяни роблять такі "вкиди" для того, щоб звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити диктатору Володимиру Путіну образ "миротворця".

Впродовж дня окупанти традиційно заявляють про нібито порушення Україною "Великоднього перемир'я", зокрема стверджують про обстріл окупованого Донецька українськими силами.