"Пасхальное перемирие". РФ инсценировала удары по Донецку, чтобы обвинить Украину – ЦПД

Оккупанты совершают такие "вбросы" для того, чтобы обвинить Украину в нежелании двигаться к миру и создать Путину образ "миротворца"

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Захватчики инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении так называемого "Пасхального перемирия". Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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"Россияне инсценировали провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного ими "Пасхального перемирия"", – говорится в сообщении.

По словам ЦПД, россияне совершают такие "вбросы" для того, чтобы обвинить Украину в нежелании двигаться к миру и создать диктатору Владимиру Путину образ "миротворца".

В течение дня оккупанты традиционно заявляют о якобы нарушении Украиной "Пасхального перемирия", в частности, утверждают об обстреле оккупированного Донецка украинскими силами.