"Пасхальное перемирие". РФ инсценировала удары по Донецку, чтобы обвинить Украину – ЦПД
Захватчики инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении так называемого "Пасхального перемирия". Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
"Россияне инсценировали провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного ими "Пасхального перемирия"", – говорится в сообщении.
По словам ЦПД, россияне совершают такие "вбросы" для того, чтобы обвинить Украину в нежелании двигаться к миру и создать диктатору Владимиру Путину образ "миротворца".
В течение дня оккупанты традиционно заявляют о якобы нарушении Украиной "Пасхального перемирия", в частности, утверждают об обстреле оккупированного Донецка украинскими силами.
- Утром 20 апреля президент Зеленский сообщил, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.
- Впоследствии глава государства сообщил, что с 10:00 российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов и применения FPV-дронов против Украины, Силы обороны действуют зеркально.
- В Донецкой области российские оккупационные войска атаковали FPV-дронами эвакуационное авто с гражданскими гуманитарной миссии "Проліска".