Россия обстреляла FPV-дронами автомобиль волонтера на Донбассе в "Пасхальное перемирие"

Три FPV-дроны россиян атаковали волонтера "Проліски" Евгения Ткачева, когда он вывозил людей из-под Константиновки

FPV-дрон (Иллюстративное фото)

Во время действия так называемого Пасхального перемирия российские оккупационные войска атаковали FPV-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии "Проліска".

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Ткачев отметил, что вывозил супругов жителей села Заря неподалеку от Константиновки. За его автомобилем ехали два автомобиля с гражданскими, которые также согласились на эвакуацию.

Сначала автомобиль Евгения атаковал российский дрон с осколочными боеприпасами, а впоследствии два других беспилотника попытались атаковать людей Евгений и гражданская женщина получили ранения.

С начала суток, с 00:00 до 12:00, россияне совершили уже 26 штурмовых атак, сообщал президент Владимир Зеленский. С 10:00 они увеличили количество обстрелов и применения FPV-дронов против Украины.