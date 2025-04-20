Россия обстреляла FPV-дронами автомобиль волонтера на Донбассе в "Пасхальное перемирие"
Во время действия так называемого Пасхального перемирия российские оккупационные войска атаковали FPV-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии "Проліска".
Ткачев отметил, что вывозил супругов жителей села Заря неподалеку от Константиновки. За его автомобилем ехали два автомобиля с гражданскими, которые также согласились на эвакуацию.
Сначала автомобиль Евгения атаковал российский дрон с осколочными боеприпасами, а впоследствии два других беспилотника попытались атаковать людей Евгений и гражданская женщина получили ранения.
С начала суток, с 00:00 до 12:00, россияне совершили уже 26 штурмовых атак, сообщал президент Владимир Зеленский. С 10:00 они увеличили количество обстрелов и применения FPV-дронов против Украины.
- 18 апреля 2025 года Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Впоследствии глава украинского государства согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно придерживается перемирия. Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продлить ее и после Пасхи на 30 дней.
- Утром 20 апреля президент Зеленский заявил, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.