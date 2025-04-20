Конгрессмен-республиканец Уилсон о "Пасхальном перемирии": Путина запомнят жалким
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон убежден, что "Пасхальное перемирие", которое предложил российский диктатор Владимир Путин, является фейковым. Такое мнение он высказал на платформе X.
"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении человеческой жизнью, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое Пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня", – говорится в сообщении.
По словам Уилсона, история запомнит Путина как "слабую и жалкую" личность.
"С благодарностью поддерживаю Украину", – подытожил конгрессмен, известный своей проукраинской позицией.
- 18 апреля 2025 года Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Впоследствии глава украинского государства согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно будет соблюдать перемирие. Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продлить ее и после Пасхи на 30 дней.
- Спикер группировки "Хортица" сообщил LIGA.net, что в настоящее время украинские защитники проводят оборонную операцию и реагируют только на действия оккупантов. За 19 апреля Генштаб зафиксировал 107 боестолкновений, за день до этого их было 162.