Конгрессмен-республиканец Уилсон о "Пасхальном перемирии": Путина запомнят жалким

Джо Уилсон сказал, что российский диктатор объявил так называемое Пасхальное перемирие, продолжая вторжение в Украину

Джо Уилсон (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон убежден, что "Пасхальное перемирие", которое предложил российский диктатор Владимир Путин, является фейковым. Такое мнение он высказал на платформе X.

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении человеческой жизнью, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое Пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня", – говорится в сообщении.

По словам Уилсона, история запомнит Путина как "слабую и жалкую" личность.

"С благодарностью поддерживаю Украину", – подытожил конгрессмен, известный своей проукраинской позицией.