Зеленский о "Пасхальном перемирии": РФ продолжает атаки и удары, но боев стало меньше
Россияне продолжают вести боевые действия и наносить удары в Курской и Белгородской областях, на части направлений фронта РФ все еще использует артиллерию и дроны. В то же время, боевых действий и убийств "стало меньше". Об этом в контексте заявленного Москвой "Пасхального перемирия" сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Фиксируем реальную ситуацию по всем направлениям. Курщина и Белгородская область – на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются", – рассказал глава государства.
По словам Зеленского, на части направлений на фронте РФ также продолжает использовать артиллерию и дроны.
В то же время на некоторых направлениях "тише", отметил президент.
"Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе ответ должны дать в Москве. Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России", – отметил он.
Глава государства ожидает обновления информации с фронта в докладах по состоянию на 00:00.
"Самое главное – сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время. Как только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивание – в России", – подытожил Зеленский.
- Накануне Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Впоследствии глава украинского государства согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно будет соблюдать перемирие. Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продлить ее и после Пасхи на 30 дней.
- Спикер группировки "Хортица" сообщил LIGA.net, что украинские защитники сейчас проводят оборонную операцию и реагируют только на действия оккупантов. За 19 апреля Генштаб зафиксировал 107 боеприкосновений, за день до этого их было 162.