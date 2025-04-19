Зеленский о "Пасхальном перемирии": РФ продолжает атаки и удары, но боев стало меньше

Президент отметил, что действия Украины есть и будут зеркальными

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россияне продолжают вести боевые действия и наносить удары в Курской и Белгородской областях, на части направлений фронта РФ все еще использует артиллерию и дроны. В то же время, боевых действий и убийств "стало меньше". Об этом в контексте заявленного Москвой "Пасхального перемирия" сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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"Фиксируем реальную ситуацию по всем направлениям. Курщина и Белгородская область – на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются", – рассказал глава государства.

По словам Зеленского, на части направлений на фронте РФ также продолжает использовать артиллерию и дроны.

В то же время на некоторых направлениях "тише", отметил президент.

"Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе ответ должны дать в Москве. Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России", – отметил он.

Глава государства ожидает обновления информации с фронта в докладах по состоянию на 00:00.

"Самое главное – сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время. Как только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивание – в России", – подытожил Зеленский.