ВСУ о "Пасхальном перемирие": Проводим оборонительную операцию, реагируем на атаки РФ

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Сейчас украинские защитники проводят оборонительную операцию и реагируют лишь на действия оккупантов. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин в контексте "Пасхального перемирия", о котором заявляли россияне.

"Мы проводим оборонную операцию и реагируем только на атаки и штурмовые действия противника, а также на его огневое влияние на наши позиции (в контексте объявленного Путиным так называемого "перемирия")", – рассказал военный.

По его словам, защитники будут отвечать на действия российской армии, в случае нарушенного россиянами объявленного ими же "перемирия". "Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными и будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар".

Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что прекращение огня якобы должно начаться в 18.00.

В воскресенье Генеральный штаб ВСУ отчитывался о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 и 22:00: в этот промежуток количество боевых столкновений по всей линии фронта увеличилось с 59 до 107. За 18 апреля ГШ зафиксировал 162 боестолкновения.