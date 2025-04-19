ВСУ о "Пасхальном перемирие": Проводим оборонительную операцию, реагируем на атаки РФ
Сейчас украинские защитники проводят оборонительную операцию и реагируют лишь на действия оккупантов. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин в контексте "Пасхального перемирия", о котором заявляли россияне.
"Мы проводим оборонную операцию и реагируем только на атаки и штурмовые действия противника, а также на его огневое влияние на наши позиции (в контексте объявленного Путиным так называемого "перемирия")", – рассказал военный.
По его словам, защитники будут отвечать на действия российской армии, в случае нарушенного россиянами объявленного ими же "перемирия". "Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными и будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар".
Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что прекращение огня якобы должно начаться в 18.00.
В воскресенье Генеральный штаб ВСУ отчитывался о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 и 22:00: в этот промежуток количество боевых столкновений по всей линии фронта увеличилось с 59 до 107. За 18 апреля ГШ зафиксировал 162 боестолкновения.
- Накануне Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым.
- Президент Зеленский назвал "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" предложение Путина и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Впоследствии глава украинского государства согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно будет соблюдать перемирие. Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продлить ее и после Пасхи на 30 дней.