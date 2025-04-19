Зеленський про "Великоднє перемир'я": РФ продовжує атаки та удари, але боїв поменшало

Президент зауважив, що дії України є та будуть дзеркальними

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росіяни продовжують вести бойові дії та завдавати ударів у Курській та Бєлгородській областях, на частині напрямків фронту РФ все ще використовує артилерію та дрони. Водночас бойових дій та вбивств "стало менше". Про це у контексті заявленого Москвою "Великоднього перемир'я" повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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"Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках. Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються", – розповів голова держави.

За словами Зеленського, на частині напрямків на фронті РФ також впродовжує використовувати артилерію та дрони.

Водночас на деяких напрямках "тихіше", зазначив президент.

"Наші дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії", – зауважив він.

Голова держави очікує на оновлення інформації з фронту у доповідях станом на 00:00.

"Найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії", – підсумував Зеленський.