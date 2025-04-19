Зеленський про "Великоднє перемир'я": РФ продовжує атаки та удари, але боїв поменшало
Росіяни продовжують вести бойові дії та завдавати ударів у Курській та Бєлгородській областях, на частині напрямків фронту РФ все ще використовує артилерію та дрони. Водночас бойових дій та вбивств "стало менше". Про це у контексті заявленого Москвою "Великоднього перемир'я" повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках. Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються", – розповів голова держави.
За словами Зеленського, на частині напрямків на фронті РФ також впродовжує використовувати артилерію та дрони.
Водночас на деяких напрямках "тихіше", зазначив президент.
"Наші дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії", – зауважив він.
Голова держави очікує на оновлення інформації з фронту у доповідях станом на 00:00.
"Найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії", – підсумував Зеленський.
- Напередодні диктатор Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями людей" та повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом голова української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.
- Речник угрупування "Хортиця" повідомив LIGA.net, що наразі українські захисники проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів. За 19 квітня Генштаб зафіксував 107 боєзіткнень, за день до цього їх було 162.