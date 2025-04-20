Конгресмен-республіканець Вілсон про "Великоднє перемир'я": Путіна запам'ятають жалюгідним
Джо Вілсон (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон переконаний, що "Великоднє перемир'я", яке запропонував російський диктатор Володимир Путін, є фейковим. Таку думку він висловив на платформі X.

"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні й оголошуючи фейкове Великоднє перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке ВІН розпочав і може закінчити вже сьогодні", – йдеться у дописі американського законодавця.

За словами Вілсона, історія запам'ятає Путіна як "слабку та жалюгідну" особу.

"Із вдячністю підтримую Україну", – підсумував конгресмен, відомий своєю проукраїнською позицією.

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