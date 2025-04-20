Конгресмен-республіканець Вілсон про "Великоднє перемир'я": Путіна запам'ятають жалюгідним
Конгресмен-республіканець Джо Вілсон переконаний, що "Великоднє перемир'я", яке запропонував російський диктатор Володимир Путін, є фейковим. Таку думку він висловив на платформі X.
"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні й оголошуючи фейкове Великоднє перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке ВІН розпочав і може закінчити вже сьогодні", – йдеться у дописі американського законодавця.
За словами Вілсона, історія запам'ятає Путіна як "слабку та жалюгідну" особу.
"Із вдячністю підтримую Україну", – підсумував конгресмен, відомий своєю проукраїнською позицією.
- 18 квітня 2025 року Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями людей" і повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом голова української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.
- Речник угрупування "Хортиця" повідомив LIGA.net, що наразі українські захисники проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів. За 19 квітня Генштаб зафіксував 107 боєзіткнень, за день до цього їх було 162.