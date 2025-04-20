"Наши отвечают". Зеленский рассказал о действиях россиян на "Пасхальное перемирие"
Российская оккупационная армия пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Об этом после утреннего доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского сообщил президент Владимир Зеленский.
"Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", – говорится в заявлении главы государства.
По его словам, в период между 18:00 19 апреля и 00:00 20-го произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. Кроме того, 290 раз россияне применяли беспилотников.
"Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально", – подчеркнул Зеленский.
По состоянию на 06:00 20 апреля по разным направлениям передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.
"В ОТУ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ "Донецк" – три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом. На Курском направлении были российские артиллерийские удары".
- 18 апреля 2025 года Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Впоследствии глава украинского государства согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно будет соблюдать перемирие. Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продлить ее и после Пасхи на 30 дней.
- Спикер группировки "Хортица" сообщил LIGA.net, что в настоящее время украинские защитники проводят оборонную операцию и реагируют только на действия оккупантов. За 19 апреля Генштаб зафиксировал 107 боестолкновений, за день до этого их было 162.