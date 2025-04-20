"Наши отвечают". Зеленский рассказал о действиях россиян на "Пасхальное перемирие"

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Российская оккупационная армия пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Об этом после утреннего доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского сообщил президент Владимир Зеленский.

"Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", – говорится в заявлении главы государства.

По его словам, в период между 18:00 19 апреля и 00:00 20-го произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. Кроме того, 290 раз россияне применяли беспилотников.

"Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально", – подчеркнул Зеленский.

По состоянию на 06:00 20 апреля по разным направлениям передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.

"В ОТУ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ "Донецк" – три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом. На Курском направлении были российские артиллерийские удары".