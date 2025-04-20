У "Великоднє перемир'я" Росія обстріляла FPV-дронами автівку волонтера на Донеччині
Під час дії так званого Великоднього перемир'я російські окупаційні війська атакували FPV-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії "Проліска". Про це співробітник "Проліски" Євген Ткачов заявив в коментарі Радіо Свобода.
Ткачов зазначив, що вивозив подружжя мешканців села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою їхали два автомобілі з цивільними, які також погодилися на евакуацію.
Спочатку автомобіль Євгена атакував російський дрон з осколковими боєприпасами, а згодом два інші безпілотники спробували атакувати людей. Євген і цивільна жінка отримали поранення.
З початку доби, з 00:00 до 12:00, росіяни здійснили вже 26 штурмових атак, повідомляв президент Володимир Зеленський. З 10:00 вони збільшили кількість обстрілів і застосування FPV-дронів проти України.
- 18 квітня 2025 року Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями людей" і повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом глава української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський заявив, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.