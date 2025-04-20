У "Великоднє перемир'я" Росія обстріляла FPV-дронами автівку волонтера на Донеччині

Три FPV-дрони росіян атакували волонтера "Проліски" Євгена Ткачова, коли він вивозив людей з-під Костянтинівки

FPV-дрон (Ілюстративне фото)

Під час дії так званого Великоднього перемир'я російські окупаційні війська атакували FPV-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії "Проліска". Про це співробітник "Проліски" Євген Ткачов заявив в коментарі Радіо Свобода.

Ткачов зазначив, що вивозив подружжя мешканців села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою їхали два автомобілі з цивільними, які також погодилися на евакуацію.

Спочатку автомобіль Євгена атакував російський дрон з осколковими боєприпасами, а згодом два інші безпілотники спробували атакувати людей. Євген і цивільна жінка отримали поранення.

З початку доби, з 00:00 до 12:00, росіяни здійснили вже 26 штурмових атак, повідомляв президент Володимир Зеленський. З 10:00 вони збільшили кількість обстрілів і застосування FPV-дронів проти України.