Росія продовжує порушувати "Великоднє перемир'я": почала збільшувати кількість обстрілів

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів та застосування FPV-дронів після того, як сама ж запропонувала Великоднє перемир'я

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

20 квітня з 10:00 російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і застосування FPV-дронів проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

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"Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії", – йдеться у дописі глави держави.

Російська армія уранці активніше всього діє на Покровському та Сіверському напрямках. На цих ділянках фронту, а також на кількох інших, продовжується використання важкого озброєння.

З початку доби, з 00:00 до 12:00, росіяни здійснили вже 26 штурмових атак.

"Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", – додав Зеленський.