Росія продовжує порушувати "Великоднє перемир'я": почала збільшувати кількість обстрілів
20 квітня з 10:00 російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і застосування FPV-дронів проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.
"Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії", – йдеться у дописі глави держави.
Російська армія уранці активніше всього діє на Покровському та Сіверському напрямках. На цих ділянках фронту, а також на кількох інших, продовжується використання важкого озброєння.
З початку доби, з 00:00 до 12:00, росіяни здійснили вже 26 штурмових атак.
"Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", – додав Зеленський.
- 18 квітня 2025 року Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями людей" і повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом глава української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський заявив, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.