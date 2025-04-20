Россия продолжает нарушать "Пасхальное перемирие": начала увеличивать количество обстрелов
20 апреля с 10:00 российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов и применения FPV-дронов против Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского.
"Несмотря на то, что Украина заявила об зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10-ти утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе – только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии", – говорится в сообщении главы государства.
Российская армия утром активнее всего действует на Покровском и Северском направлениях. На этих участках фронта, а также нескольких других, продолжается использование тяжелого вооружения.
С начала суток, с 00:00 до 12:00, россияне совершили уже 26 штурмовых атак.
"Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них у России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа."
- 18 апреля 2025 года Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Впоследствии глава украинского государства согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно будет соблюдать перемирие. Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продлить ее и после Пасхи на 30 дней.
- Утром 20 апреля президент Зеленский заявил, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.