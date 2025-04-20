Россия продолжает нарушать "Пасхальное перемирие": начала увеличивать количество обстрелов

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов и применения FPV-дронов после того, как сама же предложила Пасхальное перемирие

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

20 апреля с 10:00 российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов и применения FPV-дронов против Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского.

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"Несмотря на то, что Украина заявила об зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10-ти утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе – только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии", – говорится в сообщении главы государства.

Российская армия утром активнее всего действует на Покровском и Северском направлениях. На этих участках фронта, а также нескольких других, продолжается использование тяжелого вооружения.

С начала суток, с 00:00 до 12:00, россияне совершили уже 26 штурмовых атак.

"Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них у России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа."