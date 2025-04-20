"Да будет мир. Да поможет нам Бог": поздравление Зеленского с Пасхой – видео

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. В своем обращении он подчеркнул, что в Украине "кончится час зла".

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"Сегодня очень особенный день, которого мы всегда так ждем, который отмечают миллионы людей. Пасха. День, являющийся лучом света – особенно яркого и сильного во времена, когда черные тучи стремятся затянуть наше небо. День, дающий всем нам надежду и напоминающий: у зла есть свой час время, а у Бога есть свой день,"- сказал глава государства.

По его словам, это один из смыслов, заложенных в историю Христа: о его земных страданиях и смерти и о его воскресении, о том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит.

"Сегодня эти слова находят отклик в каждом украинском сердце. И укрепляют нашу веру, которая, несмотря ни на что, не угасает 1152 дня полномасштабной войны", – отметил Зеленский.

Далее текст обращения президента:

"Каждый из нас переживал такие мгновения. Когда очень больно, очень тяжело и когда ты спрашиваешь: "Боже, за что это нам? Удары, взрывы, выстрелы, вся эта беда, все это зло. Как можно убивать десятки людей в Сумах в Вербное воскресенье? Неужели ты не видишь, Боже? Как били по детской площадке в Кривом Роге. Как каждый день пылают Харьков, Днепр, наша Одесса, десятки других городов. Когда это закончится? И тишину услышит наша земля, наши люди, наши дети. Как после всего, что мы проходим, не потерять веру?



И когда разум не находит ответов на эти вопросы, ты начинаешь прислушиваться к своему сердцу. И что-то невидимое, но очень сильное внутри тебя не дает опустить руки. Подсказывает, где найти свет, чтобы не заблудиться.



И потом ты видишь людей вокруг. Всматриваешься в глаза родных, лица близких, чувствуешь объятия, чувствуешь поддержку и знакомых, и незнакомых людей. Поддержку украинцев, украинок. И ты понимаешь, что с ними у тебя одни ценности. И именно ценности есть то, что всех нас объединило совершенно неслучайно, объединило в первый день войны и до сих пор. Это свобода, выдержка. Неравнодушие и человечность. Вот это и есть Бог. Это его проявление. Он – в наших людях. И потому в людях – свет. Поэтому в людях – сила. В каждом поступке, в каждом маленьком шаге на тяжелом пути и в каждом слове поддержки, в каждом слове: "Как ты?", "Чем помочь?", "Береги себя".

Мы знаем, что мы защищаем. Знаем, за что боремся. За кого и ради кого. И поэтому каждый раз, как бы трудно нам ни было, мы все равно не теряем веры. Ибо эта вера – друг в друга. В тех, кто стоит с тобой. В украинцев. В украинок. Вера в то, что у зла есть свой час, а у Бога есть свой день.

Дорогой народ!

Пусть этот день наступит. Час зла закончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в век. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху. Когда нам всем будет тепло, будет спокойно, уютно в душе и, конечно, вкусно. Когда будет так, как это должно быть.

Мы хотим этого все 1152 дня. Мы едины в этом. Каждый день и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся об Украине. О тех, кто на Пасху не может быть рядом с родными. О тех, кто на передовой, с побратимами. О наших бойцах, воинах света. Мы просим Бога защитить тех, кто защищает нас. Укрепить волю тех, кто сейчас находится в неволе. О наших пленных, о всех, кто должен возвратиться домой. Мы просим помочь всем, кто посвящает свою жизнь помощи ближним. Беречь покровительством тех, кто своим ежедневным трудом бережет Украину.

Пусть Бог охраняет всех, кто спасает, лечит, учит. Мы молимся сегодня о всех, о наших детях. О всех мальчиках и девочках, заслуживающих счастливого детства. О наших родителях и матерях, заслуживающих спокойной старости. О всех наших людях, заслуживающих долгожданного мира.

Дорогие украинцы!

Наш народ преодолевает очень трудный путь. Но я уверен, ключевое слово здесь – "преодолеет". И несмотря ни на что мы каждое утро находим в себе силы, чтобы просыпаться, двигаться, чтобы делать свое. То, что ты можешь. Там, где это необходимо. Для тех, кто этого ожидает. И источником энергии для нас может стать множество вещей вокруг. Улыбка сына или дочери, голос матери, мысли о тех, кто сейчас на фронте, или воспоминание про того, кто закрыл тебя своим телом. Мы можем найти импульс к действиям в новостях о победах наших людей и в нашей культуре, книгах, стихах, музыке.

И, конечно, нас вдохновляет символ Пасхи и история Воскресения Христова. Поэтому мы точно знаем: все те камни, что бросают в нас, не останутся руиной на нашей земле. Все камни, в нас летящие, мы превратим в прочный фундамент будущего – будущей воли, будущего мира, будущего воспоминания о том, что мы прошли и что нам удалось. Когда в трудные времена решающей становится не только победа оружия, но прежде всего победа духа. Наша победа. Нашего духа.

Пусть все это сбудется.

Да поможет нам Бог в этом.

Да будет мир. Да будет Украина.

Христос воскрес!

Воистину воскрес!