Fox News транслировал богослужение в Москве и "присоединил" Киев к России – фото
Республиканский телеканал Fox News транслировал пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве, к которому присоединился российский диктатор Владимир Путин. В "окошке" рядом транслировалось богослужение из Киева, который редактор титров назвал "русским".
Несколько часов телеканал транслировал богослужение в московском храме. Кроме Путина, там присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) обратился к россиянам с циничным заявлением: "Будем молиться и работать, чтобы на просторах исторической Руси установился справедливый и крепкий мир. И чтобы никакие силы не смогли разрушить духовное единство народа, получившего благодать в киевской купели крещения".
В маленьком "окошечке" транслировалось богослужение Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Первое время редактор титров Fox News подписал видео трансляции так: "Пасхальное богослужение: Киев, Украина".
Впоследствии телеканал объявил перерыв и после его завершения вернулся с подписью: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".
- 18 апреля 2025 года Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Впоследствии глава украинского государства согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно будет соблюдать перемирие. Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продлить ее и после Пасхи на 30 дней.
- Утром 20 апреля президент Зеленский заявил, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.