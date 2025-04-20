Fox News транслировал богослужение в Москве и "присоединил" Киев к России – фото

Телеканал подписал богослужение из Михайловского Златоверхого собора в Киеве так: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия"

Богослужение в РФ (Фото: РПЦ)

Республиканский телеканал Fox News транслировал пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве, к которому присоединился российский диктатор Владимир Путин. В "окошке" рядом транслировалось богослужение из Киева, который редактор титров назвал "русским".

Несколько часов телеканал транслировал богослужение в московском храме. Кроме Путина, там присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) обратился к россиянам с циничным заявлением: "Будем молиться и работать, чтобы на просторах исторической Руси установился справедливый и крепкий мир. И чтобы никакие силы не смогли разрушить духовное единство народа, получившего благодать в киевской купели крещения".

В маленьком "окошечке" транслировалось богослужение Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Первое время редактор титров Fox News подписал видео трансляции так: "Пасхальное богослужение: Киев, Украина".

Впоследствии телеканал объявил перерыв и после его завершения вернулся с подписью: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".

Скриншот из Fox News до перерыва