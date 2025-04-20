Fox News транслював богослужіння у Москві та "приєднав" Київ до Росії – фото

Телеканал підписав богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві так: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія"

Богослужіння у РФ (Фото: РПЦ)

Республіканський телеканал Fox News транслював пасхальне богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві, до якого доєднався російський диктатор Володимир Путін. У "віконці" поряд транслювалося богослужіння з Києва, який редактор титрів назвав "російським".

Кілька годин телеканал транслював богослужіння у московському храмі. Окрім Путіна, там був присутній мер Москви Сергій Собянін.

Очільник Російської православної церкви Кирил (Гундяєв) звернувся до росіян із цинічною заявою: "Молитимемося і працюватимемо, щоб на просторах історичної Русі встановився справедливий і міцний мир. І щоб ніякі сили не змогли зруйнувати духовної єдності народу, який отримав благодать у київській купелі хрещення".

Водночас у малому "віконечку" транслювалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Перший час редактор титрів Fox News підписав відео трансляції так: "Великоднє богослужіння: Київ, Україна".

Згодом телеканал оголосив перерву і, після її завершення, повернувся з підписом: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія".

Скриншот з Fox News до перерви