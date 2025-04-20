Fox News транслював богослужіння у Москві та "приєднав" Київ до Росії – фото
Республіканський телеканал Fox News транслював пасхальне богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві, до якого доєднався російський диктатор Володимир Путін. У "віконці" поряд транслювалося богослужіння з Києва, який редактор титрів назвав "російським".
Кілька годин телеканал транслював богослужіння у московському храмі. Окрім Путіна, там був присутній мер Москви Сергій Собянін.
Очільник Російської православної церкви Кирил (Гундяєв) звернувся до росіян із цинічною заявою: "Молитимемося і працюватимемо, щоб на просторах історичної Русі встановився справедливий і міцний мир. І щоб ніякі сили не змогли зруйнувати духовної єдності народу, який отримав благодать у київській купелі хрещення".
Водночас у малому "віконечку" транслювалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Перший час редактор титрів Fox News підписав відео трансляції так: "Великоднє богослужіння: Київ, Україна".
Згодом телеканал оголосив перерву і, після її завершення, повернувся з підписом: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія".
- 18 квітня 2025 року Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями людей" і повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом глава української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський заявив, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.