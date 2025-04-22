В МИД Франции назвали "Пасхальное перемирие", объявленное Путиным, маркетинговой операцией

Жан-Ноэль Барро считает, что объявление перемирия было только для видимости

Жан-Ноэль Барро (Фото: Julien De Rosa/EPA)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что так называемое "Пасхальное перемирие", объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, было маркетинговой операцией, чтобы завоевать доверие президента США Дональда Трампа. Такое мнение глава французской дипломатии высказал в эфире FranceInfo, передает газета Politico.

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Барро сказал, что временное "перемирие", объявленное Путиным в субботу и в нарушении которого Киев немедленно и неоднократно обвинял Москву, было лишь для видимости.

"Пасхальное перемирие, о котором он [Путин] объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией обаяния, направленной на то, чтобы не дать президенту Трампу проявить нетерпение и гнев", – подчеркнул глава МИД Франции.

Поскольку усилия Трампа по достижению мира между Россией и Украиной зашли в тупик, президент США все больше разочаровался, доходя до того, что заявлял, что "разозлен" на Путина, одновременно критикуя президента Владимира Зеленского.