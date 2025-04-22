В МИД Франции назвали "Пасхальное перемирие", объявленное Путиным, маркетинговой операцией
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что так называемое "Пасхальное перемирие", объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, было маркетинговой операцией, чтобы завоевать доверие президента США Дональда Трампа. Такое мнение глава французской дипломатии высказал в эфире FranceInfo, передает газета Politico.
Барро сказал, что временное "перемирие", объявленное Путиным в субботу и в нарушении которого Киев немедленно и неоднократно обвинял Москву, было лишь для видимости.
"Пасхальное перемирие, о котором он [Путин] объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией обаяния, направленной на то, чтобы не дать президенту Трампу проявить нетерпение и гнев", – подчеркнул глава МИД Франции.
Поскольку усилия Трампа по достижению мира между Россией и Украиной зашли в тупик, президент США все больше разочаровался, доходя до того, что заявлял, что "разозлен" на Путина, одновременно критикуя президента Владимира Зеленского.
- 19 апреля 2025 года Путин объявил "Пасхальное перемирие" на 30 часов.
- Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при реальном прекращении огня Россией.
- После введения "Пасхального перемирия" Россия и дальше атаковала, но боев стало меньше. По всей Украине в это время не было воздушных тревог.
- Вместе с тем войска РФ инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия.