В МИД Франции назвали "Пасхальное перемирие", объявленное Путиным, маркетинговой операцией
Жан-Ноэль Барро (Фото: Julien De Rosa/EPA)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что так называемое "Пасхальное перемирие", объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, было маркетинговой операцией, чтобы завоевать доверие президента США Дональда Трампа. Такое мнение глава французской дипломатии высказал в эфире FranceInfo, передает газета Politico.

Барро сказал, что временное "перемирие", объявленное Путиным в субботу и в нарушении которого Киев немедленно и неоднократно обвинял Москву, было лишь для видимости.

"Пасхальное перемирие, о котором он [Путин] объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией обаяния, направленной на то, чтобы не дать президенту Трампу проявить нетерпение и гнев", – подчеркнул глава МИД Франции.

Поскольку усилия Трампа по достижению мира между Россией и Украиной зашли в тупик, президент США все больше разочаровался, доходя до того, что заявлял, что "разозлен" на Путина, одновременно критикуя президента Владимира Зеленского.

  • 19 апреля 2025 года Путин объявил "Пасхальное перемирие" на 30 часов.
  • Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при реальном прекращении огня Россией.
  • После введения "Пасхального перемирия" Россия и дальше атаковала, но боев стало меньше. По всей Украине в это время не было воздушных тревог.
  • Вместе с тем войска РФ инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия.

                        

            

            

            
        

    

                        
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