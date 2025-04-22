Европейцы озвучили США свои "красные линии" по соглашению между Украиной и Россией — Барро

Глава МИД Франции отметил, что главное для Европы – защита французских интересов и европейской безопасности

Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

Представители европейских стран сообщили США, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией для них неприемлемы перед новым раундом переговоров, который состоится 23 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.

Барро отметил, что главное для Европы – защита французских интересов и европейской безопасности.

"Единственная цель, которая нас беспокоит, — это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решили занять позицию посредника, мы заставим их услышать, каковы наши "красные линии"", – сказал французский дипломат.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что мирное соглашение может быть достигнуто на этой неделе, Барро отметил, что это зависит от действий российского диктатора Владимира Путина.