Европейцы озвучили США свои "красные линии" по соглашению между Украиной и Россией — Барро
Представители европейских стран сообщили США, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией для них неприемлемы перед новым раундом переговоров, который состоится 23 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.
Барро отметил, что главное для Европы – защита французских интересов и европейской безопасности.
"Единственная цель, которая нас беспокоит, — это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решили занять позицию посредника, мы заставим их услышать, каковы наши "красные линии"", – сказал французский дипломат.
Отвечая на вопрос, верит ли он, что мирное соглашение может быть достигнуто на этой неделе, Барро отметил, что это зависит от действий российского диктатора Владимира Путина.
- 17 апреля 2025 года в Париже состоялась первая встреча украинской делегации с партнерами из "коалиции желающих" по прекращению огня и гарантий безопасности для Украины.
- Впоследствии стало известно о встрече президента Франции Макрона со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Уиткоффом и госсекретарем США Рубио: чиновники обсудили вопросы мирных переговоров для окончания войны РФ против Украины.
- По итогам встречи в Париже делегации Украины, США, Франции, Великобритании и Германии согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устоявшемуся миру.