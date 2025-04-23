США стали лучше понимать позицию России по завершению войны – Рубио
Соединенные Штаты имеют лучшее понимание позиции России по завершению войны против Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью The Free Press. Также Вашингтон не верит, что эту войну можно завершить военным путём.
"Это ужасная война, которая должна закончиться. Но мы должны быть откровенными: нет военного решения этой войны. Россия не собирается полностью разгромить и захватить всю Украину, так же как и Украина не собирается оттеснять россиян обратно к границам 2014 года", – сказал он.
По словам Рубио, самое главное для США сейчас – понять, какова реальная позиция России касательно завершения войны против Украины.
"Сейчас мы имеем лучшее представление об этом, поскольку мы начали говорить с ними после того, как более трех лет не говорили совсем. Так же мы должны понять, какова позиция Украины и далека ли она от российской", – сказал американский чиновник.
Рубио подчеркнул, что это не американская война – Вашингтон только пытается помочь ее завершить.
"Но в конечном счете все зависит от России и Украины. Они должны определиться, готовы ли сближаться друг с другом ради мира", – подытожил он.
- 22 апреля 2025 года в Европе озвучили США свои "красные линии" по соглашению между Украиной и Россией, сообщил глава МИД Франции.
- 23 апреля Axios сообщало, что мирный план Трампа требует признать оккупацию России и отказ Украины от НАТО. Документ представлен как "последняя инициатива" лидера США.
- По информации Sky News, главы МИДа пяти стран отложили переговоры в Лондоне. Как утверждает The New York Times, Рубио не приедет якобы из-за вопросов Крыма.