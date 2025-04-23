США стали лучше понимать позицию России по завершению войны – Рубио

Госсекретарь США заявил, что Украина и Россия должны определиться, готовы ли сближаться друг с другом ради мира

Марко Рубио (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

Соединенные Штаты имеют лучшее понимание позиции России по завершению войны против Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью The Free Press. Также Вашингтон не верит, что эту войну можно завершить военным путём.

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"Это ужасная война, которая должна закончиться. Но мы должны быть откровенными: нет военного решения этой войны. Россия не собирается полностью разгромить и захватить всю Украину, так же как и Украина не собирается оттеснять россиян обратно к границам 2014 года", – сказал он.

По словам Рубио, самое главное для США сейчас – понять, какова реальная позиция России касательно завершения войны против Украины.

"Сейчас мы имеем лучшее представление об этом, поскольку мы начали говорить с ними после того, как более трех лет не говорили совсем. Так же мы должны понять, какова позиция Украины и далека ли она от российской", – сказал американский чиновник.

Рубио подчеркнул, что это не американская война – Вашингтон только пытается помочь ее завершить.

"Но в конечном счете все зависит от России и Украины. Они должны определиться, готовы ли сближаться друг с другом ради мира", – подытожил он.