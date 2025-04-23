Reuters: Рубио боится, что Украина примет жесткую позицию и прогресса переговоров не будет

Марко Рубио (Фото: ЕРА / JACK GUEZ)

Госсекретарь США Марко Рубио обеспокоен тем, что Украина может вернуться к прежним жестким позициям в переговорах. Он считает, что это может сделать любой прорыв на мирных переговорах невозможным, сообщил неназванный европейский чиновник в комментарии Reuters.

Также неназванные европейские дипломаты сказали, что на прошлой неделе была поставлена цель — сформулировать совместную позицию американцев, европейцев и украинцев. Это помогло бы приблизить Вашингтон к европейской и украинской позиции.

Однако некоторые предложения американской стороны оказались неприемлемыми для Европы и Украины. Из-за этого позиции сторон разделились, сообщили многочисленные собеседники.

В частности, речь шла о признании Крыма российской территорией, что уже якобы приветствовали в Кремле. По словам анонимных дипломатов, помимо Крыма есть и другие "серьезные камни преткновения", такие как снятие санкций с РФ до завершения переговоров. Европа выступает решительно против.

Также есть идеи США, которые, вероятно, могут не понравиться России. Два неназванных дипломата заявили, что США не поддерживают российское требование о демилитаризации Украины. Также Вашингтон не против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины.