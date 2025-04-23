Sky News: Главы МИД отложили переговоры в Лондоне. Рубио не приедет якобы из-за Крыма
Главные дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу для обсуждения мирного плана в Лондоне 23 апреля. Вместо переговоров на высоком уровне состоится диалог между высокопоставленными должностными лицами пяти стран, сообщает Sky News, ссылаясь на неназванных собеседников.
При этом, несмотря на изменения, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига все же проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.
Отмечается, что снижение уровня дипломатии контрастирует с усилением давления со стороны лидера США Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью добиться соглашения о прекращении огня.
По информации Sky News, Франция и Германия, предположительно, отложили поездку своих глав МИД на встречу в Лондон после того, как стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не приедет на встречу.
Как сообщает The New York Times, Рубио пропускает переговоры об Украине в Лондоне якобы по причине того, что президент Владимир Зеленский "дает отпор" предложению США о признании Крыма российским. Однако, газета не указывает, откуда взяла эту информацию, и не ссылается на каких-либо собеседников.
Официально представитель Госдепа 22 апреля заявила, что есть "логистическая проблема в графике" госсекретаря США. От США, по ее словам, будет присутствовать спецпредставитель по Украине генерал Кит Келлог.
- 20 апреля Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат соглашение на этой неделе.
- 21 апреля Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне с участием Украины, США, Франции и Британии.
- 23 апреля Axios сообщало, что мирный план Трампа требует признать оккупацию России и отказ Украины от НАТО. Документ представлен как "последняя инициатива" лидера США.