Sky News: Главы МИД отложили переговоры в Лондоне. Рубио не приедет якобы из-за Крыма

Предположительно, главы МИД пяти стран отложили свой визит после того, как стало известно об отсутствии госсекретаря США

Марко Рубио (Фото: ЕРА / WILL OLIVER )

Главные дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу для обсуждения мирного плана в Лондоне 23 апреля. Вместо переговоров на высоком уровне состоится диалог между высокопоставленными должностными лицами пяти стран, сообщает Sky News, ссылаясь на неназванных собеседников.

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При этом, несмотря на изменения, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига все же проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Отмечается, что снижение уровня дипломатии контрастирует с усилением давления со стороны лидера США Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью добиться соглашения о прекращении огня.

По информации Sky News, Франция и Германия, предположительно, отложили поездку своих глав МИД на встречу в Лондон после того, как стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не приедет на встречу.

Как сообщает The New York Times, Рубио пропускает переговоры об Украине в Лондоне якобы по причине того, что президент Владимир Зеленский "дает отпор" предложению США о признании Крыма российским. Однако, газета не указывает, откуда взяла эту информацию, и не ссылается на каких-либо собеседников.

Официально представитель Госдепа 22 апреля заявила, что есть "логистическая проблема в графике" госсекретаря США. От США, по ее словам, будет присутствовать спецпредставитель по Украине генерал Кит Келлог.