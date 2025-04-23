Axios: План Трампа требует признать оккупацию России и отказа Украины от НАТО

Близкий к Украине собеседник заявил, что план ангажированный по отношению к России

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

США 23 апреля ожидают ответа от Украины на рамочное мирное соглашение. Документ может включать в себя признание Крыма и частей других оккупированных территорий российскими, сообщили Axios неназванные собеседники, знакомые с этим предложением.

Что может получить Россия:

→ "Де-юре" признание США российского контроля в Крыму.

→ "Фактическое признание" оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

→ Обещание, что Украина не станет членом НАТО, но может стать частью Евросоюза.

→ Отмену санкций против Москвы, введенных с 2014 года.

→ Расширение экономического сотрудничества с США, особенно в энергетическом и промышленном секторах.

Что может получить Украина:

→ "Надежную гарантию безопасности", которая будет включать группу стран ЕС и единомышленников из неевропейских стран. Участие США в документе не упоминается.

→ Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией.

→ Беспрепятственный проход реки Днепр, протекающей вдоль линии фронта на юге Украины.

→ Компенсацию и помощь в восстановлении, хотя в документе не указано, откуда будет поступать финансирование.

Отмечается, что этот документ, который США представили Украине на прошлой неделе в Париже, описывается как "окончательное предложение" президента США Дональда Трампа. Если же Украина и Россия не пойдут на сделку "в ближайшее время", то США могут выйти из переговорного процесса.

Собеседник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что в Киеве считают предложение США ангажированным по отношению к России.

"В предложении очень четко говорится, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь расплывчато и в общих чертах говорится о том, что получит Украина", – сказал он.

Также в документе прописан вопрос Запорожской атомной электростанции. Утверждается, что она будет считаться территорией Украины, но эксплуатировать АЭС будет США. Электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

Также упоминается и соглашение о полезных ископаемых.

Неназванный американский чиновник, который принимал участие в обсуждениях, сказал, что госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф работали вместе, чтобы "разработать структуру, которая приблизит нас к окончанию войны".

Но, по словам чиновника, в последние 24 часа со стороны Украины появились признаки того, что на встрече в Лондоне 23 апреля они бы хотели обсудить 30-дневное прекращение огня, а не "мирный план" Трампа.

"Было принято решение, что госсекретарь не поедет в Лондон. Вместо этого делегация США продолжит вести переговоры с британскими и украинскими коллегами", – сказал чиновник.