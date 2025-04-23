Axios: План Трампа требует признать оккупацию России и отказа Украины от НАТО
США 23 апреля ожидают ответа от Украины на рамочное мирное соглашение. Документ может включать в себя признание Крыма и частей других оккупированных территорий российскими, сообщили Axios неназванные собеседники, знакомые с этим предложением.
Что может получить Россия:
→ "Де-юре" признание США российского контроля в Крыму.
→ "Фактическое признание" оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
→ Обещание, что Украина не станет членом НАТО, но может стать частью Евросоюза.
→ Отмену санкций против Москвы, введенных с 2014 года.
→ Расширение экономического сотрудничества с США, особенно в энергетическом и промышленном секторах.
Что может получить Украина:
→ "Надежную гарантию безопасности", которая будет включать группу стран ЕС и единомышленников из неевропейских стран. Участие США в документе не упоминается.
→ Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией.
→ Беспрепятственный проход реки Днепр, протекающей вдоль линии фронта на юге Украины.
→ Компенсацию и помощь в восстановлении, хотя в документе не указано, откуда будет поступать финансирование.
Отмечается, что этот документ, который США представили Украине на прошлой неделе в Париже, описывается как "окончательное предложение" президента США Дональда Трампа. Если же Украина и Россия не пойдут на сделку "в ближайшее время", то США могут выйти из переговорного процесса.
Собеседник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что в Киеве считают предложение США ангажированным по отношению к России.
"В предложении очень четко говорится, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь расплывчато и в общих чертах говорится о том, что получит Украина", – сказал он.
Также в документе прописан вопрос Запорожской атомной электростанции. Утверждается, что она будет считаться территорией Украины, но эксплуатировать АЭС будет США. Электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию.
Также упоминается и соглашение о полезных ископаемых.
Неназванный американский чиновник, который принимал участие в обсуждениях, сказал, что госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф работали вместе, чтобы "разработать структуру, которая приблизит нас к окончанию войны".
Но, по словам чиновника, в последние 24 часа со стороны Украины появились признаки того, что на встрече в Лондоне 23 апреля они бы хотели обсудить 30-дневное прекращение огня, а не "мирный план" Трампа.
"Было принято решение, что госсекретарь не поедет в Лондон. Вместо этого делегация США продолжит вести переговоры с британскими и украинскими коллегами", – сказал чиновник.
- 19 апреля Bloomberg писал, что США рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом в рамках мирного соглашения. 21 апреля WSJ сообщал, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США насчет Крыма и отказа от НАТО.
- 20 апреля Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат соглашение на этой неделе. Перед этим Трамп заявлял, что США выйдут из переговоров, если одна из сторон будет осложнять окончание войны.
- 22 апреля представитель Госдепа сообщила, что госсекретарь США Рубио не поедет на переговоры о мире в Лондон. От США может присутствовать спецпосланник Келлог.