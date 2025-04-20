Трамп надеется, что Украина и Россия заключат соглашение на этой неделе
Президент США Дональд Трамп надеется, что на этой неделе Украина и Россия заключат соглашение. Такое сообщение политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.
"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе [страны] после этого начнут делать крупный бизнес с процветающими США и будут зарабатывать состояние!", - написал американский президент (в оригинале весь текст большими буквами – в традиционной для Трампа манере).
Других подробностей президент США не привел.
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