Трамп надеется, что Украина и Россия заключат соглашение на этой неделе

Президент заявил, что оба государства после этого начнут "делать большой бизнес" со Штатами и "будут зарабатывать состояние"

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент США Дональд Трамп надеется, что на этой неделе Украина и Россия заключат соглашение. Такое сообщение политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе [страны] после этого начнут делать крупный бизнес с процветающими США и будут зарабатывать состояние!", - написал американский президент (в оригинале весь текст большими буквами – в традиционной для Трампа манере).

Других подробностей президент США не привел.

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