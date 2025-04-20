"Пасхальное перемирие". В ответ Госдепу Захарова традиционно обвинила Украину

Чиновница страны-агрессора заявила, что Украина якобы не соблюдала прекращение огня 20 апреля

Мария Захарова (Фото: EPA)

Россия отреагировала на заявление Государственного департамента США о продолжении "Пасхального перемирия" и традиционно обвинила Украину в якобы нарушениях прекращения огня. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальная представительница Министерства иностранных дел РФ, которую цитируют пропагандисты страны-агрессора.

Накануне Государственный департамент США заявил, что приветствовал бы продолжение "Пасхального перемирия" после 20 апреля.

В ответ Захарова заявила, что Украина якобы не соблюдала прекращение огня во время Пасхи и якобы применяла для этого системы HIMARS, предоставленные Штатами.