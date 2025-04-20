"Пасхальное перемирие". В ответ Госдепу Захарова традиционно обвинила Украину
Россия отреагировала на заявление Государственного департамента США о продолжении "Пасхального перемирия" и традиционно обвинила Украину в якобы нарушениях прекращения огня. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальная представительница Министерства иностранных дел РФ, которую цитируют пропагандисты страны-агрессора.
Накануне Государственный департамент США заявил, что приветствовал бы продолжение "Пасхального перемирия" после 20 апреля.
В ответ Захарова заявила, что Украина якобы не соблюдала прекращение огня во время Пасхи и якобы применяла для этого системы HIMARS, предоставленные Штатами.
- Вечером 20 апреля спикер российского диктатора заявил, что Путин не давал команды насчет продолжения "Пасхального перемирия".
- Глава МИД Украины Сибига напомнил, что Украина все еще готова пойти на полное 30-дневное перемирие и после Пасхи, но Москва до сих пор не ответила на предложение.
- Впоследствии президент Зеленский предложил РФ перемирие в дальнобойных ударах на 30 суток, поскольку 20 апреля удалось добиться такой тишины. В то же время глава государства отметил, что Россия более 2000 раз нарушала прекращение огня на фронте.