ВСУ показали, как россияне в "Пасхальное перемирие" обустраивают маршруты для техники
Россияне прикрываются и используют "Пасхальное перемирие", чтобы обустроить маршруты прохода своей тяжелой техники. Об этом сообщила 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго и показала кадры такого инцидента.
По словам военных, 9 апреля они уничтожили российский комплекс для развертывания временных дорог на базе грузовика КАМАЗ (рус. КРВД). Тогда эта установка перекрыла проезд через реку Черный Жеребец (Лиманское направление) и сделала невозможным штурмовые действия оккупантов с использованием бронетехники:
Теперь же, 20 апреля, захватчики пытаются расчистить переправу от остатков уничтоженной техники и привлекли для этого более 10 россиян и специализированную машину, заметили в бригаде и добавили, что их аэроразведка "продолжает пристально следить за оккупантами".
Кроме того, военные наблюдают активизацию штурмовых действий пехотой РФ на позицию одного из батальонов бригады.
Украинский OSINT-проект Deepstate со ссылкой на неназванных военных по разным направлениям сообщает, что оккупанты используют "Пасхальное перемирие" для проведения ротаций и перемещения личного состава, а также накапливает и пытается сосредоточить силы как можно ближе к линии боеприкосновения.
Также захватчики пользуются возможностью проведения минирований и укрепляют и выстраивают свои позиции, пишут аналитики.
- Утром 20 апреля президент Зеленский сообщил, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.
- Впоследствии глава государства сообщил, что с 10:00 российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов и применение FPV-дронов против Украины, Силы обороны действуют зеркально.
- В Донецкой области российские оккупационные войска атаковали FPV-дронами эвакуационное авто с гражданскими гуманитарной миссии "Пролісок". ЦПД сообщил, что оккупанты инсценировали удары по Донецку, чтобы обвинить Украину.