ВСУ показали, как россияне в "Пасхальное перемирие" обустраивают маршруты для техники

Проект Deepstate пишет, что захватчики на разных направлениях улучшают позиции за счет временной паузы

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне прикрываются и используют "Пасхальное перемирие", чтобы обустроить маршруты прохода своей тяжелой техники. Об этом сообщила 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго и показала кадры такого инцидента.

По словам военных, 9 апреля они уничтожили российский комплекс для развертывания временных дорог на базе грузовика КАМАЗ (рус. КРВД). Тогда эта установка перекрыла проезд через реку Черный Жеребец (Лиманское направление) и сделала невозможным штурмовые действия оккупантов с использованием бронетехники:

Фото: Telegram 66 ОМБр

Теперь же, 20 апреля, захватчики пытаются расчистить переправу от остатков уничтоженной техники и привлекли для этого более 10 россиян и специализированную машину, заметили в бригаде и добавили, что их аэроразведка "продолжает пристально следить за оккупантами".

Кроме того, военные наблюдают активизацию штурмовых действий пехотой РФ на позицию одного из батальонов бригады.

Фото: Telegram 66 ОМБр

Фото: Telegram 66 ОМБр

Фото: Telegram 66 ОМБр

Украинский OSINT-проект Deepstate со ссылкой на неназванных военных по разным направлениям сообщает, что оккупанты используют "Пасхальное перемирие" для проведения ротаций и перемещения личного состава, а также накапливает и пытается сосредоточить силы как можно ближе к линии боеприкосновения.

Также захватчики пользуются возможностью проведения минирований и укрепляют и выстраивают свои позиции, пишут аналитики.