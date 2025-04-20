ЗСУ показали, як окупанти під час "Великоднього перемир'я" облаштовують маршрути для техніки

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни прикриваються та використовують "Великоднє перемир'я", аби облаштувати маршрути проходу своєї важкої техніки. Про це повідомила 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго і показала кадри такого інциденту.

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За словами військових, 9 квітня вони знищили російський комплекс для розгортання тимчасових доріг на базі вантажівки КАМАЗ (рос. КРВД). Тоді ця установка перекрила проїзд через річку Чорний Жеребець (Лиманський напрямок) й унеможливила штурмові дії окупантів з використанням бронетехніки:

Фото: Telegram 66 ОМБр

Тепер же, 20 квітня, загарбники намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки й залучили для цього більш ніж 10 росіян та спеціалізовану машину, зауважили в бригаді й додали, що їхня аеророзвідка "продовжує пильно стежити за окупантами".

Окрім цього військові спостерігають активізацію штурмових дій піхотою РФ на позицію одного з батальйонів бригади.

Фото: Telegram 66 ОМБр

Фото: Telegram 66 ОМБр

Фото: Telegram 66 ОМБр

Український OSINT-проєкт Deepstate з посиланням на неназваних військових з різних напрямків повідомляє, що окупанти використовують "Великоднє перемир'я" для проведення ротацій та переміщення особового складу, а також накопичує та намагається зосередити сили якомога ближче до лінії боєзіткнення.

Також загарбники користуються можливістю для проведення мінувань та укріплюють і вибудовують свої позиції, пишуть аналітики.