ЗСУ показали, як окупанти під час "Великоднього перемир'я" облаштовують маршрути для техніки
Росіяни прикриваються та використовують "Великоднє перемир'я", аби облаштувати маршрути проходу своєї важкої техніки. Про це повідомила 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго і показала кадри такого інциденту.
За словами військових, 9 квітня вони знищили російський комплекс для розгортання тимчасових доріг на базі вантажівки КАМАЗ (рос. КРВД). Тоді ця установка перекрила проїзд через річку Чорний Жеребець (Лиманський напрямок) й унеможливила штурмові дії окупантів з використанням бронетехніки:
Тепер же, 20 квітня, загарбники намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки й залучили для цього більш ніж 10 росіян та спеціалізовану машину, зауважили в бригаді й додали, що їхня аеророзвідка "продовжує пильно стежити за окупантами".
Окрім цього військові спостерігають активізацію штурмових дій піхотою РФ на позицію одного з батальйонів бригади.
Український OSINT-проєкт Deepstate з посиланням на неназваних військових з різних напрямків повідомляє, що окупанти використовують "Великоднє перемир'я" для проведення ротацій та переміщення особового складу, а також накопичує та намагається зосередити сили якомога ближче до лінії боєзіткнення.
Також загарбники користуються можливістю для проведення мінувань та укріплюють і вибудовують свої позиції, пишуть аналітики.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський повідомив, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.
- Згодом голова держави повідомив, що з 10:00 російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і застосування FPV-дронів проти України, Сили оборони діють дзеркально.
- У Донецькій області російські окупаційні війська атакували FPV-дронами евакуаційне авто з цивільними гуманітарної місії "Проліска". ЦПД повідомив, що окупанти інсценували удари по Донецьку, аби звинуватити Україну.