США поддерживают продолжение "Пасхального перемирия"
Государственный департамент США приветствовал бы продолжение "Пасхального перемирия" после 20 апреля. Заявление спикера ведомства цитирует агентство Reuters.
"Мы видели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы остаемся преданными достижению полного и всеобъемлющего перемирия", – говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что "поскольку мы оцениваем серьезность их намерений в этом случае, мы приветствовали бы его [перемирия] продолжение после воскресенья".
Накануне спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не давал команды по продолжению "Пасхального перемирия". Впоследствии глава украинской дипломатии Андрей Сибига сообщил, что страна готова к введению 30-дневного прекращения огня, если Россия также пойдет на это, однако Москва до сих пор не ответила на предложение.
- Утром 20 апреля президент Зеленский рассказал, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое "Пасхальное перемирие", но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.
- Впоследствии глава государства сообщил, что с 10:00 российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов и применений FPV-дронов против Украины, Силы обороны действуют зеркально.
- По состоянию на 16:00 зафиксировано 46 российских штурмовых действий по разным направлениям и 901 обстрел. Зеленский сообщил, что на Торецком направлении украинские военные попали в засаду оккупантов – есть погибшие среди защитников.
- В 66-й бригаде сообщили, что россияне прикрываются и используют "Пасхальное перемирие", чтобы обустроить маршруты прохода своей тяжелой техники. Проект Deepstate пишет, что захватчики на разных направлениях улучшают позиции благодаря временной паузе.