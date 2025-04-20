США поддерживают продолжение "Пасхального перемирия"
Государственный департамент США (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Государственный департамент США приветствовал бы продолжение "Пасхального перемирия" после 20 апреля. Заявление спикера ведомства цитирует агентство Reuters.

"Мы видели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы остаемся преданными достижению полного и всеобъемлющего перемирия", – говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что "поскольку мы оцениваем серьезность их намерений в этом случае, мы приветствовали бы его [перемирия] продолжение после воскресенья".

Накануне спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не давал команды по продолжению "Пасхального перемирия". Впоследствии глава украинской дипломатии Андрей Сибига сообщил, что страна готова к введению 30-дневного прекращения огня, если Россия также пойдет на это, однако Москва до сих пор не ответила на предложение.

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