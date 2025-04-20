"Пасхальное перемирие". Защитники попали в засаду на Торецком направлении – Зеленский
Во время действия так называемого "Пасхального перемирия" украинские военные попали в засаду оккупантов на Торецком направлении – есть погибшие среди защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского про ситуацию на фронте по состоянию на 16:00.
"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены", – сообщил глава государства.
По словам президента, сохраняется тенденция к увеличению использования оккупантами тяжелого вооружения.
В общей сложности, за 16 часов Пасхи зафиксировано 46 российских штурмовых действий в разных направлениях, 901 обстрел, при этом 448 из них – именно из тяжелого вооружения. Также захватчики применили более 400 FPV-беспилотников.
Зеленский сообщил, что больше всего боевой активности РФ проявило на Покровском направлении, а также "оказались пустыми путинские слова о "прекращении огня" в отношении Курщины, Северского и других направлений Донецкой области.
"Украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально. Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия", – подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что Украина готова двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться минимум 30 суток, однако Россия до сих пор не ответила на такое предложение.
Зеленский добавил, что ситуация на фронте демонстрирует необходимость давления на Москву и подлинного контроля над действиями оккупационного контингента РФ, чтобы воцарилась тишина.
- Утром 20 апреля президент Зеленский сообщил, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.
- Впоследствии глава государства сообщил, что с 10:00 российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов и применение FPV-дронов против Украины, Силы обороны действуют зеркально.
- В Донецкой области российские оккупационные войска атаковали FPV-дронами эвакуационное авто с гражданскими гуманитарной миссии "Пролісок". ЦПД сообщил, что оккупанты инсценировали удары по Донецку, чтобы обвинить Украину.
- В 66-й бригаде сообщили, что россияне прикрываются и используют "Пасхальное перемирие", чтобы обустроить маршруты прохода своей тяжелой техники. Проект Deepstate пишет, что захватчики на разных направлениях улучшают позиции за счет временной паузы.