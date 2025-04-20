"Пасхальное перемирие". Защитники попали в засаду на Торецком направлении – Зеленский

Президент отметил, что оккупанты, совершившие это, будут уничтожены

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Во время действия так называемого "Пасхального перемирия" украинские военные попали в засаду оккупантов на Торецком направлении – есть погибшие среди защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского про ситуацию на фронте по состоянию на 16:00.

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"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены", – сообщил глава государства.

По словам президента, сохраняется тенденция к увеличению использования оккупантами тяжелого вооружения.

В общей сложности, за 16 часов Пасхи зафиксировано 46 российских штурмовых действий в разных направлениях, 901 обстрел, при этом 448 из них – именно из тяжелого вооружения. Также захватчики применили более 400 FPV-беспилотников.

Зеленский сообщил, что больше всего боевой активности РФ проявило на Покровском направлении, а также "оказались пустыми путинские слова о "прекращении огня" в отношении Курщины, Северского и других направлений Донецкой области.

"Украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально. Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Украина готова двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться минимум 30 суток, однако Россия до сих пор не ответила на такое предложение.

Зеленский добавил, что ситуация на фронте демонстрирует необходимость давления на Москву и подлинного контроля над действиями оккупационного контингента РФ, чтобы воцарилась тишина.