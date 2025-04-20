"Великоднє перемир'я". Українські військові потрапили в засідку на Торецькому напрямку – Зеленський
Під час дії так званого "Великоднього перемир'я" українські військові потрапили у засідку окупантів на Торецькому напрямку – є загиблі серед захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті станом на 16:00.
"На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені", – повідомив голова держави.
За словами президента, зберігається тенденція до збільшення використання окупантами важкого озброєння.
Загалом, за 16 годин Великодня зафіксовано 46 російських штурмових дій на різних напрямках, 901 обстріл, при цьому 448 з них – саме з важкого озброєння. Також загарбники застосували понад 400 FPV-безпілотників.
Зеленський повідомив, що найбільше бойової активності РФ проявило на Покровському напрямку, а також "виявилися пустими путінські слова про "припинення вогню" щодо Курщини, Сіверського та інших напрямків Донецької області.
"Українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально. Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія", – наголосив голова держави.
Президент зауважив, що Україна готова рухатись до миру та повного, безумовного й чесного припинення вогню, котре може тривати мінімум 30 діб, проте Росія досі не відповіла на таку пропозицію.
Зеленський додав, що ситуація на фронті демонструє необхідність тиску на Москву та справжнього контролю за діями окупаційного контингенту РФ, аби запанувала тиша.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський повідомив, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.
- Згодом голова держави повідомив, що з 10:00 російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і застосування FPV-дронів проти України, Сили оборони діють дзеркально.
- У Донецькій області російські окупаційні війська атакували FPV-дронами евакуаційне авто з цивільними гуманітарної місії "Проліска". ЦПД повідомив, що окупанти інсценували удари по Донецьку, аби звинуватити Україну.
- У 66 бригаді повідомили, що росіяни прикриваються та використовують "Великоднє перемир'я", аби облаштувати маршрути проходу своєї важкої техніки. Проєкт Deepstate пише, що загарбники на різних напрямках покращують позиції коштом тимчасової паузи.