США підтримують продовження "Великоднього перемир'я"
Державний департамент США вітав би продовження "Великоднього перемир'я" після 20 квітня. Заяву речника відомства цитує агенція Reuters.
"Ми бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми залишаємося відданими досягненню повного і всеосяжного перемир'я", – йдеться у повідомленні.
У Держдепі зазначили, що "оскільки ми оцінюємо серйозність їх намірів у цьому випадку, ми б вітали його [перемир'я] продовження після неділі".
Напередодні речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не давав команди щодо продовження "Великоднього перемир'я". Згодом голова української дипломатії Андрій Сибіга повідомив, що країна готова до введення 30-денного припинення вогню, якщо Росія також піде на це, проте Москва досі не відповіла на пропозицію.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський розповів, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване "Великоднє перемир'я", але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.
- Згодом глава держави повідомив, що з 10:00 російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і застосувань FPV-дронів проти України, Сили оборони діють дзеркально.
- Станом на 16:00 зафіксовано 46 російських штурмових дій на різних напрямках та 901 обстріл. Зеленський повідомив, що на Торецькому напрямку українські військові потрапили у засідку окупантів – є загиблі серед захисників.
- У 66 бригаді повідомили, що росіяни прикриваються та використовують "Великоднє перемир'я", аби облаштувати маршрути проходу своєї важкої техніки. Проєкт Deepstate пише, що загарбники на різних напрямках покращують позиції завдяки тимчасовій паузі.