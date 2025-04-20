США підтримують продовження "Великоднього перемир'я"

Державний департамент США (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Державний департамент США вітав би продовження "Великоднього перемир'я" після 20 квітня. Заяву речника відомства цитує агенція Reuters.

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"Ми бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми залишаємося відданими досягненню повного і всеосяжного перемир'я", – йдеться у повідомленні.

У Держдепі зазначили, що "оскільки ми оцінюємо серйозність їх намірів у цьому випадку, ми б вітали його [перемир'я] продовження після неділі".

Напередодні речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не давав команди щодо продовження "Великоднього перемир'я". Згодом голова української дипломатії Андрій Сибіга повідомив, що країна готова до введення 30-денного припинення вогню, якщо Росія також піде на це, проте Москва досі не відповіла на пропозицію.