"Великоднє перемир'я". У відповідь Держдепу Захарова традиційно звинуватила Україну

Чиновниця країни-агресора заявила, що Україна буцімто не дотримувалась припинення вогню 20 квітня

Марія Захарова (Фото: EPA)

Росія відреагувала на заяву Державного департаменту США щодо продовження "Великоднього перемир'я" й традиційно звинуватила Україну у нібито порушеннях припинення вогню. Таку заяву зробила Марія Захарова, офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ, яку цитують пропагандисти країни-агресора.

Напередодні Державний департамент США заявив, що вітав би продовження "Великоднього перемир'я" після 20 квітня.

У відповідь Захарова заявила, що Україна нібито не дотримувалась припинення вогню під час Великодня й буцімто застосовувала для цього системи HIMARS, надані Штатами.