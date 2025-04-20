"Великоднє перемир'я". У відповідь Держдепу Захарова традиційно звинуватила Україну
Росія відреагувала на заяву Державного департаменту США щодо продовження "Великоднього перемир'я" й традиційно звинуватила Україну у нібито порушеннях припинення вогню. Таку заяву зробила Марія Захарова, офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ, яку цитують пропагандисти країни-агресора.
Напередодні Державний департамент США заявив, що вітав би продовження "Великоднього перемир'я" після 20 квітня.
У відповідь Захарова заявила, що Україна нібито не дотримувалась припинення вогню під час Великодня й буцімто застосовувала для цього системи HIMARS, надані Штатами.
- Ввечері 20 квітня речник російського диктатора заявив, що Путін не давав команди щодо продовження "Великоднього перемир'я".
- Голова МЗС України Сибіга нагадав, що Україна все ще готова піти на повне 30-денне перемир'я і після Великодня, але Москва досі не відповіла на пропозицію.
- Згодом президент Зеленський запропонував РФ перемир'я у далекобійних ударах на 30 діб, оскільки 20 квітня вдалося досягнути такої тиші. Водночас голова держави зауважив, що Росія більш ніж 2000 разів порушувала припинення вогню на фронті.