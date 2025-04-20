Зеленський запропонував Росії перемир'я у далекобійних ударах на 30 діб

Глава держави зазначив, що цей формат тиші досягнуто 20 квітня і його буде найлегше продовжити. Але на фронті росіяни порушують перемир'я

Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Україна пропонує Росії відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Про це заявив президент Володимир Зеленський після того, як заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію станом на 20:00.

"Втім (крім російських атак та обстрілів. – Ред.), сьогодні не було повітряних тривог. Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження", – розповів президент.

За його словами, якщо РФ не погодиться на такий крок, то це буде доказом, що вона "хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну".

Глава держави повідомив, що від початку Великодня російська армія більш ніж 2000 разів порушувала припинення вогню, оголошене диктатором Володимиром Путіним.

Зафіксовано 67 штурмів загарбників проти українських позицій на різних напрямках, найбільше – на Покровському. Також РФ здійснила 1355 обстрілів, зокрема 713 з важкого озброєння, а також застосувала 673 FPV-дрони, розповів президент.

Зеленський наголосив, що фактично на всіх основних напрямках фронту окупанти не дотримались своєї ж обіцянки тиші. Глава держави додав, що Москві не вистачило майже всього дня, аби відповісти на українську пропозицію продовжити перемир'я на 30 днів після Великодня.