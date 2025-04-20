Зеленский предложил России перемирие в дальнобойных ударах на 30 суток

Глава государства отметил, что этот формат тишины достигнут 20 апреля и его будет легче всего продлить. Но на фронте россияне нарушают перемирие

Владимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE/EPA)

Украина предлагает России отказаться от каких-либо ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре по меньшей мере на 30 суток с возможностью продления. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после того, как заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по состоянию на 20:00.

"Впрочем (кроме российских атак и обстрелов. – Ред.), сегодня не было воздушных тревог. Следовательно, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продлить. Украина предлагает отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок по меньшей мере 30 суток с возможностью продления", – рассказал президент.

По его словам, если РФ не согласится на такой шаг, то это будет доказательством, что она "хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизнь людей и продолжает войну".

Глава государства сообщил, что с начала Пасхи российская армия более 2000 раз нарушала прекращение огня, объявленное диктатором Владимиром Путиным.

Зафиксировано 67 штурмов захватчиков против украинских позиций на разных направлениях, больше всего – на Покровском. Также РФ совершила 1355 обстрелов, в том числе 713 из тяжелого вооружения, а также применила 673 FPV-дрона, рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что фактически на всех основных направлениях фронта оккупанты не сдержали своего же обещания тишины. Глава государства добавил, что Москве не хватило почти всего дня, чтобы ответить на украинское предложение продлить перемирие на 30 дней после Пасхи.