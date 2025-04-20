Зеленский предложил России перемирие в дальнобойных ударах на 30 суток
Украина предлагает России отказаться от каких-либо ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре по меньшей мере на 30 суток с возможностью продления. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после того, как заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по состоянию на 20:00.
"Впрочем (кроме российских атак и обстрелов. – Ред.), сегодня не было воздушных тревог. Следовательно, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продлить. Украина предлагает отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок по меньшей мере 30 суток с возможностью продления", – рассказал президент.
По его словам, если РФ не согласится на такой шаг, то это будет доказательством, что она "хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизнь людей и продолжает войну".
Глава государства сообщил, что с начала Пасхи российская армия более 2000 раз нарушала прекращение огня, объявленное диктатором Владимиром Путиным.
Зафиксировано 67 штурмов захватчиков против украинских позиций на разных направлениях, больше всего – на Покровском. Также РФ совершила 1355 обстрелов, в том числе 713 из тяжелого вооружения, а также применила 673 FPV-дрона, рассказал президент.
Зеленский подчеркнул, что фактически на всех основных направлениях фронта оккупанты не сдержали своего же обещания тишины. Глава государства добавил, что Москве не хватило почти всего дня, чтобы ответить на украинское предложение продлить перемирие на 30 дней после Пасхи.
- Вечером 20 апреля спикер российского диктатора заявил, что Путин не давал команды по продолжению "Пасхального перемирия".
- Впоследствии глава МИД Украины Сибига сообщил, что страна готова к введению 30-дневного прекращения огня, если Россия также пойдет на это, однако Москва пока не ответила на предложение.
- Госдеп США заявил, что приветствовал бы продолжение "Пасхального перемирия" после 20 апреля.