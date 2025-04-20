Украина готова к 30-дневному перемирию, если Россия также пойдет на это – Сибига
Украина готова к введению 30-дневного прекращения огня, если Россия также пойдет на это, однако Москва до сих пор не ответила на предложение. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Что касается так называемого "Пасхального перемирия", то мы до сих пор не услышали ответ Москвы на наше предложение продлить режим прекращения огня до 30 дней", – отметил чиновник.
Сибига отметил, что, несмотря на некоторое снижение боевой активности оккупантов 19 и 20 апреля, войска РФ продолжают атаковать украинские позиции.
Министр подчеркнул, что Украина отвечает должным образом и ответственно, и отметил, что "мы отвечаем взаимностью как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется".
"Но главный вопрос состоит в том, что вчера Украина предложила продлить режим прекращения огня после полуночи. Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если Россия взаимно к этому готова. Но ответы из Москвы мы так до сих пор и не услышали", – добавил чиновник.
По его мнению, действия Москвы после полуночи, на следующий день и в течение недели "покажут истинное отношение России к мирным усилиям США и предложению 30-дневного полного прекращения огня". Украина согласилась на этот формат перемирия еще больше месяца назад.
"Они [действия России] продемонстрируют, серьезно ли Россия относится к миру, были ли вчерашние заявления Путина просто манипуляциями", – подытожил Сибига.
Накануне спикер диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не дал команды по продолжению так называемого "перемирия".
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