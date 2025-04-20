В Чехии ответили на "перемирие" Путина: Это как объявить голодовку, но тайком есть конфеты
Ян Липавский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что невыполнение Россией "Пасхального перемирия" – это то же, что "объявить голодовку между завтраком и обедом и тайком есть конфеты". Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу CNN Prima News.

"Это как объявить голодовку между завтраком и обедом и тайком есть конфеты. Мы видим, что атаки продолжаются. Украина сообщает о том, что было совершено несколько атак, поэтому объявленное таким образом перемирие – это скорее медийный трюк, чем реальность", – отметил Липавский.

Министр подчеркнул, что РФ также отказывается пойти на 30-дневное перемирие, на которое Украина уже согласилась.

Чиновник отметил, что диктатор Владимир Путин никогда не соглашался на такое прекращение огня и вместо этого начал предъявлять другие требования. Липавский подчеркнул, что "мы должны смотреть на реальность, а не на слова".

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Кроме этого, министр выразил сомнение, хочет ли Москва вообще закончить войну.

"Если бы Россия не хотела войны, она бы ее не начала. Поэтому на данный момент единственный шанс заключается в том, чтобы Украина смогла успешно защитить себя, чтобы Россия не смогла достичь своих целей военным путем. Мы видим, что им не удалось уничтожить Украину за три года. Но не исключено, что возникнет ситуация, когда Россия будет готова вести переговоры о прекращении огня", – сказал он.

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