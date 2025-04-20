У Чехії відреагували на "перемир'я" Путіна: Це як оголосити голодування, але потайки їсти цукерки
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що невиконання Росією "Великоднього перемир'я" – це те саме, що "оголосити голодування між сніданком та обідом і потайки їсти цукерки". Про це чиновник розповів в інтерв'ю телеканалу CNN Prima News.
"Це як оголосити голодування між сніданком та обідом та потайки їсти цукерки. Ми бачимо, що атаки продовжуються. Україна повідомляє про те, що було здійснено декілька атак, тому оголошене у такий спосіб перемир'я – це радше медійний трюк, ніж реальність", – зауважив Ліпавський.
Міністр зазначив, що РФ також відмовляється піти на 30-денне перемир'я, на яке Україна вже дала згоду.
Чиновник зауважив, що диктатор Володимир Путін ніколи не погоджувався на таке припинення вогню й натомість почав висувати інші вимоги. Ліпавський наголосив, що "ми повинні дивитися на реальність, а не на слова".
Окрім цього, міністр висловив сумнів, чи хоче Москва взагалі закінчити війну.
"Якби Росія не хотіла війни, вона б її не розпочала. Тому на цей час єдиний шанс полягає у тому, щоб Україна змогла успішно захистити себе, аби Росія не змогла досягти своїх цілей військовим шляхом. Ми бачимо, що їм не вдалося знищити Україну за три роки. Але не виключено, що виникне ситуація, коли Росія буде готова вести переговори про припинення вогню", – підсумував посадовець.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський розповів, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.
- Згодом глава держави повідомив, що з 10:00 російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і застосувань FPV-дронів проти України, Сили оборони діють дзеркально.
- Станом на 16:00 зафіксовано 46 російських штурмових дій на різних напрямках та 901 обстріл. Зеленський повідомив, що на Торецькому напрямку українські військові потрапили у засідку окупантів – є загиблі серед захисників. Тим часом Путін не дав команди щодо продовження так званого "перемир'я".