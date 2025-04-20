У Чехії відреагували на "перемир'я" Путіна: Це як оголосити голодування, але потайки їсти цукерки

Глава МЗС країни зауважив, що "ми повинні дивитися на реальність, а не на слова"

Ян Ліпавський (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що невиконання Росією "Великоднього перемир'я" – це те саме, що "оголосити голодування між сніданком та обідом і потайки їсти цукерки". Про це чиновник розповів в інтерв'ю телеканалу CNN Prima News.

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"Це як оголосити голодування між сніданком та обідом та потайки їсти цукерки. Ми бачимо, що атаки продовжуються. Україна повідомляє про те, що було здійснено декілька атак, тому оголошене у такий спосіб перемир'я – це радше медійний трюк, ніж реальність", – зауважив Ліпавський.

Міністр зазначив, що РФ також відмовляється піти на 30-денне перемир'я, на яке Україна вже дала згоду.

Чиновник зауважив, що диктатор Володимир Путін ніколи не погоджувався на таке припинення вогню й натомість почав висувати інші вимоги. Ліпавський наголосив, що "ми повинні дивитися на реальність, а не на слова".

Окрім цього, міністр висловив сумнів, чи хоче Москва взагалі закінчити війну.

"Якби Росія не хотіла війни, вона б її не розпочала. Тому на цей час єдиний шанс полягає у тому, щоб Україна змогла успішно захистити себе, аби Росія не змогла досягти своїх цілей військовим шляхом. Ми бачимо, що їм не вдалося знищити Україну за три роки. Але не виключено, що виникне ситуація, коли Росія буде готова вести переговори про припинення вогню", – підсумував посадовець.