Путин не давал приказ продолжать "Пасхальное перемирие"

Зеленский предлагал продлить его на 30 дней. В течение воскресенья оккупанты нарушают режим тишины

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин не приказывал продолжать так называемое "Пасхальное перемирие". Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам ТАСС.

"Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия", – говорится в сообщении.

Когда 19 апреля президент Владимир Зеленский давал согласие на перемирие, он также предлагал продлить режим тишины на 30 дней, если РФ будет придерживаться его во время Пасхи. Украина согласилась на такой формат перемирия еще 11 марта в ходе переговоров с США в Саудовской Аравии.

Однако во время Пасхи захватчики так полностью и не прекратили атаки и обстрелы. В частности, Зеленский сообщил, что на Торецком направлении украинские военные попали в засаду оккупантов – есть погибшие среди защитников.