Путин не давал приказ продолжать "Пасхальное перемирие"
Российский диктатор Владимир Путин не приказывал продолжать так называемое "Пасхальное перемирие". Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам ТАСС.
"Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия", – говорится в сообщении.
Когда 19 апреля президент Владимир Зеленский давал согласие на перемирие, он также предлагал продлить режим тишины на 30 дней, если РФ будет придерживаться его во время Пасхи. Украина согласилась на такой формат перемирия еще 11 марта в ходе переговоров с США в Саудовской Аравии.
Однако во время Пасхи захватчики так полностью и не прекратили атаки и обстрелы. В частности, Зеленский сообщил, что на Торецком направлении украинские военные попали в засаду оккупантов – есть погибшие среди защитников.
- Утром 20 апреля президент рассказал, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое "Пасхальное перемирие", но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.
- Впоследствии глава государства сообщил, что с 10:00 российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов и применений FPV-дронов против Украины, Силы обороны действуют зеркально.
- В Донецкой области российские оккупационные войска атаковали FPV-дронами эвакуационное авто с гражданскими гуманитарной миссии "Пролісок". ЦПД сообщил, что оккупанты инсценировали удары по Донецку, чтобы обвинить Украину.
- В 66-й бригаде сообщили, что россияне прикрываются и используют "Пасхальное перемирие", чтобы обустроить маршруты прохода своей тяжелой техники. Проект Deepstate пишет, что захватчики на разных направлениях улучшают позиции за счет временной паузы.