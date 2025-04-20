Україна готова на 30-денне перемир'я, якщо Росія також піде на це – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна готова до введення 30-денного припинення вогню, якщо Росія також піде на це, проте Москва досі не відповіла на пропозицію. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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"Щодо так званого "Великоднього перемир’я", то ми досі не почули відповіді Москви на нашу пропозицію продовжити режим припинення вогню до 30 днів", – зауважив чиновник.

Сибіга зазначив, що попри деяке зниження бойової активності окупантів 19 і 20 квітня, війська РФ продовжують атакувати українські позиції.

Міністр наголосив, що Україна відповідає належним чином і відповідально, й зазначив, що "ми відповідаємо взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається".

"Але головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова. Але відповіді з Москви ми так досі і не почули", – додав посадовець.

На його думку, дії Москви після опівночі, наступного дня та впродовж тижня "покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню". Україна погодилась на цей формат перемир'я ще понад місяць тому.

"Вони [дії Росії] продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями", – підсумував Сибіга.

Напередодні речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не дав команди щодо продовження так званого "перемир'я".