Україна готова на 30-денне перемир'я, якщо Росія також піде на це – Сибіга
Україна готова до введення 30-денного припинення вогню, якщо Росія також піде на це, проте Москва досі не відповіла на пропозицію. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Щодо так званого "Великоднього перемир’я", то ми досі не почули відповіді Москви на нашу пропозицію продовжити режим припинення вогню до 30 днів", – зауважив чиновник.
Сибіга зазначив, що попри деяке зниження бойової активності окупантів 19 і 20 квітня, війська РФ продовжують атакувати українські позиції.
Міністр наголосив, що Україна відповідає належним чином і відповідально, й зазначив, що "ми відповідаємо взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається".
"Але головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова. Але відповіді з Москви ми так досі і не почули", – додав посадовець.
На його думку, дії Москви після опівночі, наступного дня та впродовж тижня "покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню". Україна погодилась на цей формат перемир'я ще понад місяць тому.
"Вони [дії Росії] продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями", – підсумував Сибіга.
Напередодні речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не дав команди щодо продовження так званого "перемир'я".
- Уранці 20 квітня президент Зеленський розповів, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.
- Згодом глава держави повідомив, що з 10:00 російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і застосувань FPV-дронів проти України, Сили оборони діють дзеркально.
- Станом на 16:00 зафіксовано 46 російських штурмових дій на різних напрямках та 901 обстріл. Зеленський повідомив, що на Торецькому напрямку українські військові потрапили у засідку окупантів – є загиблі серед захисників.
- У 66 бригаді повідомили, що росіяни прикриваються та використовують "Великоднє перемир'я", аби облаштувати маршрути проходу своєї важкої техніки. Проєкт Deepstate пише, що загарбники на різних напрямках покращують позиції завдяки тимчасовій паузі.