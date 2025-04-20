У Зеленського підтвердили, що Україна поїде на переговори зі США та партнерами щодо перемир'я

Лещенко заявив, що країна "точно буде присутня" на цьому заході

Сергей Лещенко (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Україна разом зі США та іншими партнерами візьме участь у майбутніх переговорах щодо припинення вогню, які мають відбутися наступного тижня у Лондоні. Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

"Наша переговірна група буде присутня", – розповів чиновник.

Він відмовився анонсувати склад української делегації, але зазначив, що у попередніх переговорах у Парижі брали участь голова ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та голова української дипломатії Андрій Сибіга.

Лещенко додав, що за потреби склад команди буде відкориговано.

"Але Україна точно буде присутня на цих переговорах, тому що Україна ніколи не буде перепоною, бар'єром на шляху до миру – це наша позиція, яка задекларована на всіх майданчиках. Це війна, яка прийшла на українську землю, в Україні від цього гинуть люди і втрачаються території, і втрачається інфраструктура, втрачається промисловість – все це прямий наслідок агресії Росії", – підсумував радник голови ОП.