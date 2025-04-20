У Зеленського підтвердили, що Україна поїде на переговори зі США та партнерами щодо перемир'я
Україна разом зі США та іншими партнерами візьме участь у майбутніх переговорах щодо припинення вогню, які мають відбутися наступного тижня у Лондоні. Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.
"Наша переговірна група буде присутня", – розповів чиновник.
Він відмовився анонсувати склад української делегації, але зазначив, що у попередніх переговорах у Парижі брали участь голова ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та голова української дипломатії Андрій Сибіга.
Лещенко додав, що за потреби склад команди буде відкориговано.
"Але Україна точно буде присутня на цих переговорах, тому що Україна ніколи не буде перепоною, бар'єром на шляху до миру – це наша позиція, яка задекларована на всіх майданчиках. Це війна, яка прийшла на українську землю, в Україні від цього гинуть люди і втрачаються території, і втрачається інфраструктура, втрачається промисловість – все це прямий наслідок агресії Росії", – підсумував радник голови ОП.
- 17 квітня у Парижі делегації України, США, Франції, Великої Британії й Німеччини погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру. Також була двостороння зустріч українських представників з держсекретарем Рубіо та спецпосланцями Віткоффом і Келлогом.
- Джерела Bloomberg заявили, що у Парижі США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, які містять нарис умов припинення бойових дій, фактичне замороження війни та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого перемир'я. Згодом співрозмовники агенції заявили, що США розглядають можливість визнання російського контролю над Кримом у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом. Але офіційно про такі домовленості не повідомлялось.
- 19 квітня спецпосланець Келлог повідомив, що наступного тижня американська делегація вирушить до Великої Британії на переговори щодо припинення вогню в Україні.