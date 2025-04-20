На следующей неделе команда США отправится в Лондон на переговоры по Украине – Келлог
На следующей неделе американская делегация отправится в Великобританию на переговоры по прекращению огня в Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.
"Мы говорили о том, чтобы продвигаться дальше с потенциальным перемирием в ближайшее время. Именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы это закрепить", – сказал он.
По словам Келлога, президент США Дональд Трамп работает над завершением российско-украинской войны.
"Одна вещь, которую я заметил у президента Трампа, когда работал с ним раньше, – не давайте ему проблемы без решения. И я думаю, что у нас есть достаточно хорошее решение", – сказал он, отметив, что речь идет о соглашении про полезные ископаемые и достижении всеобъемлющего прекращения огня.
Спецпосланник Трампа уточнил, что под всеобъемлющим прекращением огня подразумевается перемирие на земле, в небе и на море. Кроме того, перемирие должно касаться энергетических объектов.
"Это на период минимум 30 дней. А потом нужно заключить более длительное мирное соглашение, важное мирное соглашение. Я думаю, что мы на правильном пути", – подытожил Келлог.
- 18 апреля 2025 года госсекретарь США Рубио заявил, что США выйдут из мирных переговоров об Украине, если не будет быстрого прогресса.
- В то же время, Трамп отказался ответить, продолжат ли США военную помощь Украине в случае выхода из переговоров.
- 19 апреля Bloomberg сообщал, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной.
- В тот же день NYT писала, что на следующей неделе Украина и США хотят добиться всеобъемлющего прекращения огня.