На следующей неделе команда США отправится в Лондон на переговоры по Украине – Келлог

Спецпосланник Трампа считает, что в ближайшее время можно добиться всеобъемлющего прекращения огня между Украиной и Россией

Кот Келлог (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

На следующей неделе американская делегация отправится в Великобританию на переговоры по прекращению огня в Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

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"Мы говорили о том, чтобы продвигаться дальше с потенциальным перемирием в ближайшее время. Именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы это закрепить", – сказал он.

По словам Келлога, президент США Дональд Трамп работает над завершением российско-украинской войны.

"Одна вещь, которую я заметил у президента Трампа, когда работал с ним раньше, – не давайте ему проблемы без решения. И я думаю, что у нас есть достаточно хорошее решение", – сказал он, отметив, что речь идет о соглашении про полезные ископаемые и достижении всеобъемлющего прекращения огня.

Спецпосланник Трампа уточнил, что под всеобъемлющим прекращением огня подразумевается перемирие на земле, в небе и на море. Кроме того, перемирие должно касаться энергетических объектов.

"Это на период минимум 30 дней. А потом нужно заключить более длительное мирное соглашение, важное мирное соглашение. Я думаю, что мы на правильном пути", – подытожил Келлог.