Наступного тижня команда США вирушить до Лондону на переговори щодо України – Келлог
Наступного тижня американська делегація вирушить до Великої Британії на переговори щодо припинення вогню в Україні. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог.
"Ми говорили про те, щоб просуватися далі із потенційним перемир’ям найближчим часом. Саме тому ми повертаємося до Лондона наступного тижня, щоб це закріпити", – сказав він.
За словами Келлога, президент США Дональд Трамп працює над завершенням російсько-української війни.
"Одна річ, яку я помітив у президента Трампа, коли працював з ним раніше, – не давайте йому проблеми без рішення. І я думаю, що у нас є досить гарне рішення", – сказав він, зазначивши, що йдеться про надрову угоду та досягнення всеосяжного припинення вогню.
Спецпосланець Трампа уточнив, що під всеосяжним припиненням вогню має на увазі перемир'я на землі, у небі та на морі. Крім того, перемир'я має стосуватися енергетичних об'єктів.
"Це на період щонайменше 30 днів. А потім потрібно укласти більш тривалу мирну угоду, важливу мирну угоду. Я думаю, що ми на правильному шляху", – підсумував Келлог.
- 18 квітня 2025 року держсекретар США Рубіо заявив, що США вийдуть із мирних переговорів про Україну, якщо не буде швидкого прогресу.
- Водночас Трамп відмовився відповісти, чи продовжать США військову допомогу Україні в разі виходу з переговорів.
- 19 квітня Bloomberg повідомляв, що США можуть визнати Крим російським у рамках мирних переговорів з Україною.
- Того ж дня NYT писала, що наступного тижня Україна та США хочуть досягти всеосяжного припинення вогню.