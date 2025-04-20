Наступного тижня команда США вирушить до Лондону на переговори щодо України – Келлог

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Наступного тижня американська делегація вирушить до Великої Британії на переговори щодо припинення вогню в Україні. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог.

"Ми говорили про те, щоб просуватися далі із потенційним перемир’ям найближчим часом. Саме тому ми повертаємося до Лондона наступного тижня, щоб це закріпити", – сказав він.

За словами Келлога, президент США Дональд Трамп працює над завершенням російсько-української війни.

"Одна річ, яку я помітив у президента Трампа, коли працював з ним раніше, – не давайте йому проблеми без рішення. І я думаю, що у нас є досить гарне рішення", – сказав він, зазначивши, що йдеться про надрову угоду та досягнення всеосяжного припинення вогню.

Спецпосланець Трампа уточнив, що під всеосяжним припиненням вогню має на увазі перемир'я на землі, у небі та на морі. Крім того, перемир'я має стосуватися енергетичних об'єктів.

"Це на період щонайменше 30 днів. А потім потрібно укласти більш тривалу мирну угоду, важливу мирну угоду. Я думаю, що ми на правильному шляху", – підсумував Келлог.