Келлог о заявлении Рубио о возможном выходе из переговоров: Жестоко, но так и должно быть

Госсекретарь Рубио говорил, что США выйдут из мирных переговоров по Украине, если не будет быстрого прогресса

Кит Келлог (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что американский президент Дональд Трамп теряет терпение и может выйти из переговорного процесса, звучат "жестоко", но они "и должны быть жестокими". Об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог.

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У Келлога спросили, что он думает о заявлении Рубио, что Трамп теряет терпение в контексте переговоров Украины и России. Он сказал, что эти слова звучали довольно жестоко, но "они должны быть жестокими".

"Потому что мы устали от происходящего. В мире очень много других проблем, к которым Соединенные Штаты должны быть вовлечены, и эта война длится очень долго. Но я думаю, что есть возможность [завершить ее]", – высказался Келлог.