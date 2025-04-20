Келлог о заявлении Рубио о возможном выходе из переговоров: Жестоко, но так и должно быть
Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что американский президент Дональд Трамп теряет терпение и может выйти из переговорного процесса, звучат "жестоко", но они "и должны быть жестокими". Об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог.
У Келлога спросили, что он думает о заявлении Рубио, что Трамп теряет терпение в контексте переговоров Украины и России. Он сказал, что эти слова звучали довольно жестоко, но "они должны быть жестокими".
"Потому что мы устали от происходящего. В мире очень много других проблем, к которым Соединенные Штаты должны быть вовлечены, и эта война длится очень долго. Но я думаю, что есть возможность [завершить ее]", – высказался Келлог.
- 18 апреля 2025 года Рубио заявил, что США выйдут из мирных переговоров по Украине, если не будет быстрого прогресса.
- Трамп, в свою очередь, заявил, что видит энтузиазм по поводу мирных переговоров и со стороны России, и со стороны Украины.
- В то же время, он отказался ответить, продолжат ли США военную помощь Украине в случае выхода из переговоров.