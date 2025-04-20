Келлог про заяву Рубіо щодо можливого виходу з переговорів: Жорстоко, але так і має бути

Держсекретар Рубіо казав, що США вийдуть із мирних переговорів про Україну, якщо не буде швидкого прогресу

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Заява держсекретаря США Марка Рубіо про те, що американський президент Дональд Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу, звучать "жорстоко", але вони "і мають бути жорстокими". Про це в ефірі Fox News заявив спецпосланець Трампа Кіт Келлог.

У Келлога запитали, що він думає про заяву Рубіо, що Трамп втрачає терпіння у контексті переговорів України та Росії. Він сказав, що ці слова звучали доволі жорстоко, але "вони і мають бути жорстокими".

"Бо ми втомилися від того, що відбувається. У світі дуже багато інших проблем, до яких Сполучені Штати мають бути залучені, і ця війна триває дуже довго. Але я думаю, що є можливість [завершити її]", – висловився Келлог.