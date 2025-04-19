Axios: Слова Рубіо про можливий вихід США з переговорів розраховані на Україну, не на Росію

За словами дипломатів, Рубіо не уточнював, як саме може статися цей процес

Марко Рубіо (Фото: EPA/NICOLAS TUCAT)

Слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що американський президент Дональд Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу, були спрямовані у бік України. Про це заявили кілька анонімних європейських дипломатів, повідомляє Axios.

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Двоє з них підтвердили слова держсекретаря про те, що Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу, якщо угоди про перемир'я між Україною та Росією не буде досягнуто найближчим часом.

За словами співрозмовника, близького до українського уряду, Рубіо у такий спосіб хотів натиснути на Україну. Співрозмовник занепокоєний, що вихід Трампа з переговорного процесу може призвести до припинення військової допомоги США Україні.

Водночас анонімні європейські дипломати сказали, що Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію під час паризьких зустрічей.

"Створилося враження, що Рубіо та Віткофф зазнають сильного тиску з боку Трампа і переносять його на інших гравців", – сказав один із європейських дипломатів.

Інший зазначив, що Рубіо не уточнював, як саме виглядатиме можливий вихід США з переговорів. Він лише наголосив, що американська сторона хоче "швидкого прогресу".