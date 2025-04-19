Axios: Слова Рубио о возможном выходе США из переговоров рассчитаны на Украину, не Россию
Марко Рубио (Фото: EPA/NICOLAS TUCAT)

Слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что американский президент Дональд Трамп теряет терпение и может выйти из переговорного процесса, были направлены в сторону Украины. Об этом заявили несколько анонимных европейских дипломатов, передает Axios.

Двое из них подтвердили слова госсекретаря о том, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если соглашение о перемирии между Украиной и Россией не будет достигнуто в ближайшее время.

По словам собеседника, близкого к украинскому правительству, Рубио таким образом хотел надавить на Украину. Собеседник обеспокоен, что выход Трампа из переговорного процесса может привести к приостановке военной помощи от США Украине.

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В то же время анонимные европейские дипломаты сказали, что Рубио не говорил об усилении давления на Россию во время парижских встреч.

"Создалось впечатление, что Рубио и Уиткофф испытывают сильное давление со стороны Трампа и переносят его на других игроков", – сказал один из европейских дипломатов.

Другой отметил, что Рубио не уточнял, как именно будет выглядеть возможный выход США из переговоров. Он лишь подчеркнул, что американская сторона хочет "быстрого прогресса".

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