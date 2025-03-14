Трамп объяснил, почему говорил о завершении войны через 24 часа: Был немного саркастичным
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему говорил, что закончит российско-украинскую войну через 24 часа: был "немного саркастическим". Об этом политик заявил в интервью телепрограмме Full Measure, опубликованном 14 марта.
Журналистка напомнила, что во время избирательной кампании Трамп заявлял, что урегулирует войну за 24 часа.
"Ну, я был немного саркастичен, когда это говорил. На самом деле я имею в виду, что хотел бы урегулировать ее [войну]. И я думаю, что мне это удастся", – ответил американский лидер.
В этом же интервью он рассказал, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин согласится с предложением о прекращении огня.
- Во время избирательной кампании в 2024 году Трамп неоднократно заявлял, что может закончить войну РФ против Украины за 24 часа.
- В предыдущие годы он объяснял, что это возможно благодаря его "хорошим отношениям" с президентом Зеленским и диктатором Путиным.
- 7 марта 2025 года спецпосланник президента США Келлог заявил, что, говоря о возможности завершения войны за 24 часа, Вашингтон не определял конкретную дату, когда это может произойти.