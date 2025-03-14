Трамп объяснил, почему говорил о завершении войны через 24 часа: Был немного саркастичным

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA)

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему говорил, что закончит российско-украинскую войну через 24 часа: был "немного саркастическим". Об этом политик заявил в интервью телепрограмме Full Measure, опубликованном 14 марта.

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Журналистка напомнила, что во время избирательной кампании Трамп заявлял, что урегулирует войну за 24 часа.

"Ну, я был немного саркастичен, когда это говорил. На самом деле я имею в виду, что хотел бы урегулировать ее [войну]. И я думаю, что мне это удастся", – ответил американский лидер.

В этом же интервью он рассказал, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин согласится с предложением о прекращении огня.