Трамп пояснив, чому говорив про завершення війни за 24 години: Був трохи саркастичним
Президент США Дональд Трамп пояснив, чому говорив, що закінчить російсько-українську війну за 24 години: був "трохи саркастичним". Про це політик заявив в інтерв'ю телепрограмі Full Measure, опублікованому 14 березня.
Журналістка нагадала, що під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що врегулює війну за 24 години.
"Ну, я був трохи саркастичним, коли це казав. Насправді я маю на увазі, що хотів би врегулювати її [війну]. І я думаю, що мені це вдасться", – відповів американський лідер.
У цьому ж інтерв'ю він розповів, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін погодиться на пропозицію щодо припинення вогню.
- Під час виборчої кампанії у 2024-му Трамп неодноразово заявляв, що може закінчити війну РФ проти України за 24 години.
- У попередні роки він пояснював, що це можливо завдяки його "хорошим відносинам" із президентом Зеленським і диктатором Путіним.
- 7 березня 2025-го спецпосланець президента США Келлог заявив, що, говорячи про можливість завершення війни за 24 години, Вашингтон не визначав конкретну дату, коли це може статися.