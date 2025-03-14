Трамп пояснив, чому говорив про завершення війни за 24 години: Був трохи саркастичним

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA)

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому говорив, що закінчить російсько-українську війну за 24 години: був "трохи саркастичним". Про це політик заявив в інтерв'ю телепрограмі Full Measure, опублікованому 14 березня.

Журналістка нагадала, що під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що врегулює війну за 24 години.

"Ну, я був трохи саркастичним, коли це казав. Насправді я маю на увазі, що хотів би врегулювати її [війну]. І я думаю, що мені це вдасться", – відповів американський лідер.

У цьому ж інтерв'ю він розповів, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін погодиться на пропозицію щодо припинення вогню.